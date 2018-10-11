Третьим обвиняемым в отравлении Скрипалей может стать 45-летний россиянин Сергей Федотов.
По сведениям «Фонтанки», Федотов, также как и Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), находился в Великобритании в момент покушения. Как утверждает интернет-издание, он прилетел туда 2 марта и улетел 4 марта — в день отравления — вместе с Мишкиным и Чепигой. Кроме того, до отравления, в январе-феврале 2014 года Федотов побывал в Чехии одновременно с Мишкиным. Тогда все трое пользовались загранпаспортами с близкими номерами. После этого, Федотов посещал Киев, Милан, Женеву, а также минимум три раза Лондон. По данным «Фонтанки», эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. При этом «Фонтанка» отмечает, что в России у Федотова нет оформленной недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств.
Комментарии13
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danko_bobka 11 октября 2018 | 01:14
Третьей была старуха данко1. Из маями. Это известно всему Миру!
sagen 11 октября 2018 | 01:24
danko_bobka: Это не третий, это только начало. Как в том анекдоте. Сидят два мужика, открыли бутылку водки. разложили закуску, тут открывается дверь и заглядывает знакомый - О, третьим буду. Нет, будешь пятым. ????? Мы до тебя уже четверых послали..
serge_moro 11 октября 2018 | 01:45
sagen: ичего не предвещало неординарного для лондонской путаны,которая была заказана двумя джентльменами в дешевую гостиницу Лондона..
Местная жрица любви не могла себе даже представить,что ее два клиента через месяц станут самыми известными людьми в ее стране и во всем мире.
Джентльмены оказались героями России и лучшими из лучших разведчиков огромной страны Им выпала высокая честь выполнить государственный приказ своего Верховного джентльмена,,который приказал им отравить по-джентльменски джентльмена Скрипаля..Герои России травили,травили,травили этих Cкрипалей,как клопов ,но не дотравили до конца. Частично они с заданием справились ,отравив себе жизнь намного больше ,чем жизнь Скрипалей..
Проститутка ,узнав кем были ее клиенты , обалдела настолько,что не могла выйти целую неделю на работу.
Проститутка подумала,если таким героям требуется ее помощь ,то не за горами уже и тот день ,что ее услугами воспользуется и сам Верховный .Ведь,он уже о ней все знает. Герои ему рассказали,как высоко она отработала свой гонорар , не зная кто на самом деле ее трахает. Вот лондонская проститутка распустила слюни и ждет,когда ее закажет главный джентльмен России.
serge_moro 11 октября 2018 | 01:57
serge_moro: Когда лондонская проститутка узнала,что двое ее клиентов были награждены звездами Героев России лично из рук Путина, то она расстроилась,что не смогла их также наградить лично от нее чем-то венерическим.
zztop1960 11 октября 2018 | 02:20
serge_moro: Меня ипали два героя России !Два полковнина ГРУ. Проститутка просто в восторге. Остальные проститутки Солсбери курят в стороне.Даже Настя Рыбка обзавидовалась
wien 11 октября 2018 | 02:28
serge_moro: вы так подробно знаете за праститутку)походу вы в паре с ней работаете?походу вы четвёртым будете которого пошлют н...й)не чего личного....
zemljanka 11 октября 2018 | 01:17
Респект "Фонтанке".
danko_bobka 11 октября 2018 | 01:23
zemljanka: респект пицце.
sagen 11 октября 2018 | 01:22
Наверняка родом тоже из какого-то Мухославска или Усть-Пердюйска. Я бы, в целях сохранения гостайны, пока журналюги не добрались истоков, принял бы решительные меры по отношению земляков в духе счастливого 37 года, когда, как известно. никого не расстреливали, а это всё были выдумки либералов.
gotoviy_emigrant 11 октября 2018 | 01:32
так кого трахали в номере отеля?
idruker 11 октября 2018 | 02:03
gotoviy_emigrant: Одного из трех :)
salut__521 11 октября 2018 | 01:35
Ничего у Федотова своего нет, он голодранец, и, судя по всему, грушный бомж, живёт в ближайшем подвале, а билеты, инструкции и яды для операций, как и боярышник для личных нужд, получает от курьера...
zztop1960 11 октября 2018 | 02:12
Я думаю . это конкретное попадалово российских спецслужб. Это только начало разоблачений. Всплывёт , а скорее всего уже всплыло , много того что поставит Россию вообще в позу раком. Кроме этой парочки"гомосеков" ещё засветилось большое количество агентов ГРУ. Теперь , в Европе , будут копать , где , когда , они были в разных странах , что делали , что в это время там происходило и т.д. Думаю засветятся многие европейские политики