Третьим обвиняемым в отравлении Скрипалей может стать 45-летний россиянин Сергей Федотов.

По сведениям «Фонтанки», Федотов, также как и Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), находился в Великобритании в момент покушения. Как утверждает интернет-издание, он прилетел туда 2 марта и улетел 4 марта — в день отравления — вместе с Мишкиным и Чепигой. Кроме того, до отравления, в январе-феврале 2014 года Федотов побывал в Чехии одновременно с Мишкиным. Тогда все трое пользовались загранпаспортами с близкими номерами. После этого, Федотов посещал Киев, Милан, Женеву, а также минимум три раза Лондон. По данным «Фонтанки», эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. При этом «Фонтанка» отмечает, что в России у Федотова нет оформленной недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств.