Сайт конкурса о переименовании аэропортов в честь великих людей представят сегодня

Новые названия дадут 45 российским авиаузлам.

На сайте россияне смогут выбрать, имена кого из выдающихся представителей нашей страны получат аэропорты. Голосование начнется 21 октября. Список кандидатур в рамках проекта «Великие имена России» сформируют региональные общественные палаты.

Лонг-лист создадут за неделю, в течение этого времени жители российских городов смогут предложить свои варианты названий аэропортов. Сделать это можно на сайте или по телефону горячей линии. Шорт-лист сформирует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Голосование будет проходить по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Среди вариантов наименований: в Астрахани аэропорту могут присвоить имя художника Бориса Кустодиева, в Воронеже – писателя Ивана Бунина, в Калуге – маршала Георгия Жукова, в Пятигорске – поэта Михаила Лермонтова.

Общий пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена известных россиян, превышает 170 миллионов человек.