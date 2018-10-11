Сайт конкурса о переименовании аэропортов в честь великих людей представят сегодня
Новые названия дадут 45 российским авиаузлам.
На сайте россияне смогут выбрать, имена кого из выдающихся представителей нашей страны получат аэропорты. Голосование начнется 21 октября. Список кандидатур в рамках проекта «Великие имена России» сформируют региональные общественные палаты.
Лонг-лист создадут за неделю, в течение этого времени жители российских городов смогут предложить свои варианты названий аэропортов. Сделать это можно на сайте или по телефону горячей линии. Шорт-лист сформирует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Голосование будет проходить по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Среди вариантов наименований: в Астрахани аэропорту могут присвоить имя художника Бориса Кустодиева, в Воронеже – писателя Ивана Бунина, в Калуге – маршала Георгия Жукова, в Пятигорске – поэта Михаила Лермонтова.
Общий пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена известных россиян, превышает 170 миллионов человек.
Комментарии10
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danko1 11 октября 2018 | 00:10
Инициатива Тихона, духовника Путина, крестящегося не только справа налево, но и от живота ко лбу, что телекамеры показали.
Не успел Тихон озвучить, так тут же Кремль поддержал.
К сожалению, как не назови, но самолеты лучше летать не будут и цены на билеты не понизят.
hastings 11 октября 2018 | 00:29
danko1: название должно внушать трепет и почтение: аэропорт Ивана Грозного, взлетная полоса им. Малюты Скуратова; аэродром Сталина-Берии. Вот это по нашему!
danko1 11 октября 2018 | 00:40
hastings: Я не против переименования, хотя это ничего не принесет, кроме затрат.
Когда в городе 1 аэропорт, всё понятно, но когда, как в Москве, Шереметьево, Домодедово, Внуково, Быково привязаны к названиям населенных пунктов, то всё понятно.
А вот когда будут наименования с людьми связаны, то можно и запутаться.
stopkran1969 11 октября 2018 | 00:18
45 аэродромов им. вовочки?
monik_7 11 октября 2018 | 00:24
А имени Солженицына слабо?
teleo 11 октября 2018 | 00:25
"Среди вариантов наименований: в Астрахани аэропорту могут присвоить имя художника Бориса Кустодиева, в Воронеже – писателя Ивана Бунина, в Калуге – маршала Георгия Жукова, в Пятигорске – поэта Михаила Лермонтова. "
Вот, аэродром, с которого взлетают собаки Шувалова, предлагаю назвать "Шуваловским".
Гордимся, ни в одной стране такого нет и не будет.
sarov 11 октября 2018 | 00:34
Зачем?
danko1 11 октября 2018 | 00:47
sarov: Когда по существу в стране изменить ничего не могут, то бурную деятельность с переименованиями или переносом столиц затевают.
mosser 11 октября 2018 | 00:47
В Грозном им. хероя, акадэмика, рамзана-великолепного и т.д. Гыыы
ludvig14 11 октября 2018 | 01:03
сайт, горячая линия, комиссия -- это же не бесплатно? а может деньги, выделенные на переименования, направить на развитие инфраструктуры этих портов? а как они будут называться? кому какая разница? в советское время я летал в Киев, и мне было глубоко паралелльно, что приземлялся я в Борисполе. Цель -- Киев -- была достигнута!