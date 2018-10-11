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00:03, 11 октября 2018

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на двое суток по подозрению в хулиганстве

В ближайшее время спортсменам должно быть предъявлено обвинение.
Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов сразу после того, как они дали показания полицейским. Вероятно, уже сегодня следствие будет ходатайствовать о мере пресечения. Это может быть как домашний арест, так и реальное заключение под стражу. Накануне МВД выдвинуло футболистам ультиматум: они должны были явиться к правоохранителям до шести часов вечера под угрозой объявления спортсменов в федеральный розыск. Сначала к следователям пришел Мамаев, а затем, с некоторым опозданием и Кокорин. Адвокат последнего безуспешно пытался добиться переноса разговора с полицией на один день. Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено против футболистов после того, как они напали на водителя ведущей Первого канала – это случилось на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга в одном из близлежащих кафе.
Полиция также изучает информацию о том, что видео, на котором был запечатлен конфликт, пытались выкупить и спрятать от следствия.

Комментарии

5

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ft18 11 октября 2018 | 00:30

"Сладкая парочка" теперь ошиваться будет не у стрип-клубов, а у параши.

gordy 11 октября 2018 | 00:58

@Полиция также изучает информацию о том, что видео, на котором был запечатлен конфликт, пытались выкупить и спрятать от следствия.@

Полное отсутствие раскаяния?

ft18 11 октября 2018 | 01:03

gordy: <=
Полное отсутствие раскаяния?=>

...помноженное на полное отсутствие серого вещества в черепных коробушках Мамая и Коки...

djuga 11 октября 2018 | 00:34

Да, СИЗО, сокамерники, нары и баланда это не Монако, не полуголые красотки в шампанском, не крутые отели и не вечеринка за четверть миллиона евро...
Зато остальным-то сидельцам какая радость - будет что послушать! Не удивлюсь если их будут передавать из камеры в камеру - для развлекухи.

drtomsky 11 октября 2018 | 00:44

Жизнь все веселее становится. То парочка геев-героев, то футболистов-хулиганов. Кто следующий?

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