Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на двое суток по подозрению в хулиганстве

В ближайшее время спортсменам должно быть предъявлено обвинение.

Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов сразу после того, как они дали показания полицейским. Вероятно, уже сегодня следствие будет ходатайствовать о мере пресечения. Это может быть как домашний арест, так и реальное заключение под стражу. Накануне МВД выдвинуло футболистам ультиматум: они должны были явиться к правоохранителям до шести часов вечера под угрозой объявления спортсменов в федеральный розыск. Сначала к следователям пришел Мамаев, а затем, с некоторым опозданием и Кокорин. Адвокат последнего безуспешно пытался добиться переноса разговора с полицией на один день. Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено против футболистов после того, как они напали на водителя ведущей Первого канала – это случилось на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга в одном из близлежащих кафе.

Полиция также изучает информацию о том, что видео, на котором был запечатлен конфликт, пытались выкупить и спрятать от следствия.