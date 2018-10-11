Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов
Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась. Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно. Вполне вероятно были и другие люди, — сказал «Эху» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Роман Доброхотов также выразил готовность заняться совместным расследованием с «Фонтанкой», если та выразит такое намерение.
Комментарии19
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ringo77_1 11 октября 2018 | 00:15
Четвертого россиянина зовут Ольга Бузова. Информация от надежного источника...
alehan22746 11 октября 2018 | 00:17
ringo77_1:идиот! Ну куда ты опять вылез то??? Не позорься лучше пока кино про обделанных русских штирлицов продолжается....помрёшь от смеха над путирашей! Главное такие серьезные - квартир себе надавали в говно черемушках, звезды героев и прочие побрякушки друг другу навесили, совещания проводят, плешьфюрер за главного....нет, ну говно-путирашка, ничего не попишешь - клим чугункин....стаж.
ringo77_1 11 октября 2018 | 00:20
alehan22746: Клим Чугункин это Климкин? :))))
alehan22746 11 октября 2018 | 00:27
ringo77_1: нет, это тот самый шариков, который родился в совдеповской рашке и прекрасно себя чувствует в путинской:)))
serge_moro 11 октября 2018 | 00:31
alehan22746: Ничего не предвещало неординарного для лондонской путаны,которая была заказана двумя джентльменами в дешевую гостиницу Лондона..
Местная жрица любви не могла себе даже представить,что ее два клиента через месяц станут самыми известными людьми в ее стране и во всем мире.
Джентльмены оказались героями России и лучшими из лучших разведчиков огромной страны Им выпала честь выполнить государственный приказ своего Верховного джентльмена,,который приказал им отравить по-джентльменски джентльмена Скрипаля..Герои России травили,травили,травили этих Cкрипалей,как клопов ,но не дотравили до конца. Частично они с заданием справились ,отравив себе жизнь намного больше ,чем жизнь Скрипалей..
Проститутка ,узнав кем были ее клиенты , обалдела настолько,что не могла выйти целую неделю на работу.
Проститутка подумала,если таким героям требуется ее помощь ,то не за горами уже и тот день ,что ее услугами воспользуется и сам Верховный .Ведь,он уже о ней все знает. Герои ему рассказали,как высоко она отработала свой гонорар , не зная кто на самом деле ее трахает. Вот лондонская проститутка распустила слюни и ждет,когда ее закажет главный джентльмен России.
ringo77_1 11 октября 2018 | 00:37
alehan22746: Слышь чугункин, а это не ты был четвертым у той проститутки в Лондоне?...:)))
mahnozlukka 11 октября 2018 | 00:30
alehan22746:
Чепига и Мишкин, сюжет этой песни Твоя подсказала гитара. Чепига и Мишкин, они, если честно, Не пара, не пара, не пара.
)))
alehan22746 11 октября 2018 | 00:22
ringo77_1: рекомендую кино снять про 3 героев-педрила их путираши и название есть! Движение в ж...пу- 2! Уверен , что ты приЖопинский поворенок гордишься путирашинской разведкой и говно армией воздушно-Комической и пойдёшь смотреть! Касса будет обеспечена:))))
ringo77_1 11 октября 2018 | 00:27
alehan22746: Ну тебя и штырит, кастрюлька...:))))
malanoff 11 октября 2018 | 00:23
ringo77_1: " Четвертого россиянина зовут Ольга Бузова. Информация от надежного источника..."
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Следы ведут в Локомотив к Семину. Врача к портянке в студию.
ringo77_1 11 октября 2018 | 00:32
malanoff: Тогда уже в Зенит и Краснодар... Перед дебошем в Москве Кокоша с Мамошей засветились в Солсбери. Информация проверена, источник надежный...
Интернет-издание Пркладка.ру
stopkran1969 11 октября 2018 | 00:37
ringo77_1: Федотов, хорош отмазываться! Тебя опознали как проститутку в номере
ringo77_1 11 октября 2018 | 00:40
stopkran1969: Я не Федотов, я Ольга Бузова...
entoni 11 октября 2018 | 01:00
ringo77_1: чегой-то в аглицком королевстве с арихметикой не так - первым был Гордон, потом эти двое Петров с Бошировым (которые превратились силами интернетшерлоков в Чепигу и Мишина), а тут Федотов случился! Согласно фундаментальной арихметике получается четыре!
bezverie 11 октября 2018 | 01:05
ringo77_1: ай, врёте))))) четвертого зовут - ringo77_1
Информация из СУПЕР надежного источника )))))))
malanoff 11 октября 2018 | 00:16
Интересно уже имя четвертого отравителя. Звезды говорят , что фамилия оканчивается на ......утин. Глоба не при чем , рядом не стоял.
fresh_breeze 11 октября 2018 | 00:22
"Вполне вероятно были и другие люди, — сказал «Эху» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Роман Доброхотов также выразил готовность заняться совместным расследованием с «Фонтанкой», если та выразит такое намерение."
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Рома Доброхотов — вот человек, которому по силам то, чего не смогли MI5 и MI6.
Доброхотов и "Фонтанка" спасут Британию!
mosser 11 октября 2018 | 00:24
Да сколько этих гомосеков у путина. Гыыы. Даже губернатор из их управления.
ankir 11 октября 2018 | 01:02
...вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, По данным информационного агенства "На Заборе", Эхо сохраняя орфографию.