Футболисты ЦСКА проиграли команде «Тюмень» в 1/16 финала Кубка России и не вышли в следующий раунд турнира

Футболисты московского ЦСКА проиграли команде «Тюмень» в 1/16 финала Кубка России и не вышли в следующий раунд турнира.

Основное время встречи завершилось без забитых мячей, в дополнительное время команды обменялись голами. В серии

пенальти точнее были тюменцы — 3-0.

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В 1/8 финала Кубка России «Тюмень» сыграет с «Оренбургом».



ЦСКА, игравший в Тюмени без большого количества футболистов основного состава, стал вторым представителем РПЛ, покинувшим текущий розыгрыш турнира по итогам первого же своего матча. Ранее борьбу на стадии 1⁄ 16 финала прекратила «Уфа».