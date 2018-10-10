Футболисты ЦСКА проиграли команде «Тюмень» в 1/16 финала Кубка России и не вышли в следующий раунд турнира
Футболисты московского ЦСКА проиграли команде «Тюмень» в 1/16 финала Кубка России и не вышли в следующий раунд турнира.
Основное время встречи завершилось без забитых мячей, в дополнительное время команды обменялись голами. В серии
пенальти точнее были тюменцы — 3-0.
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В 1/8 финала Кубка России «Тюмень» сыграет с «Оренбургом».
ЦСКА, игравший в Тюмени без большого количества футболистов основного состава, стал вторым представителем РПЛ, покинувшим текущий розыгрыш турнира по итогам первого же своего матча. Ранее борьбу на стадии 1⁄16 финала прекратила «Уфа».
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