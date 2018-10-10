Новая встреча президентов России и США может пройти во время Арктического саммита в Финляндии
Новая встреча президентов России и США может пройти во время Арктического саммита в Финляндии, — утверждают несколько источников финского издания Helsingin Sanomat.
Газета отмечает, что дата саммита пока не определена, при этом в планах у организаторов провести эту встречу в феврале или конце весны 2019 года. Президент Финляндии Саули Ниинисте говорил, что дата саммита зависит от того, когда высокие гости смогут прилететь в страну. Источник газеты добавляет, что о своем решении по поводу поездки на саммит Дональд Трамп примет 6 ноября.
Комментарии10
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danko1 10 октября 2018 | 23:12
В отличие от Ына специально Трамп с путиным не желает встречаться.
Мимоходом сможет отчитать, если Путин, всеми презираемый, не струсит туда поехать.
testmeter 10 октября 2018 | 23:18
danko1: С такими как Путин можно встречаться только тайком возле туалета
socialism 10 октября 2018 | 23:28
testmeter: Путин с вами, с danko и вам подобными даже у туалета побрезгует встречаться. И он прав. Факт.
testmeter 10 октября 2018 | 23:31
socialism: А ты с ним возле туалета уже встречалось?
danko1 10 октября 2018 | 23:35
socialism: Я с такими ничтожествами и преступниками не встречаюсь.
И друзья мои отказывались даже от бесплатных услуг Путина в качестве водителя.
Презирали его всегда, еще до того, как он президентом стал.
А потом тем более. Если и сталкивалась с ним случайно где, то на такое невзрачное ничтожество и внимания не обратила.
malanoff 10 октября 2018 | 23:23
danko1: Интересно , Путин успеет подать в отставку? Губернатором Якутии успеет. Там в вечной мерзлоте искать не станут.
socialism 10 октября 2018 | 23:26
danko1: Мадам, Вы опять бредите. Если бы не русофобская истерия у америкапнских дерьмократов, Трамп встречался бы с Путиным сколько угодно часто. И вполне дружелюбно и уважительно, как показала их последняя встреча. И не надо врать, что Путин всеми презираемый. Кем всеми, вами и вам подобными? Так вы далеко не все. Проснитесь. Это вас презирают в России и правильно делают.
oleg_kievlyanin 10 октября 2018 | 23:18
Путину привычнее в кафе Элефант.
fresh_breeze 10 октября 2018 | 23:21
Снова Дональду, чтобы поговорить с ВВП, придётся тащиться в другое полушарие?
Донни, это всё от санкций ваших, идущих вам же во вред.
testmeter 10 октября 2018 | 23:33
fresh_breeze: Эт-т-т-т точно. Россиянам санкции только на пользу. А американский народ от санкций страдает - аж кушать не может.