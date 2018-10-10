Новая встреча президентов России и США может пройти во время Арктического саммита в Финляндии, — утверждают несколько источников финского издания Helsingin Sanomat.

Газета отмечает, что дата саммита пока не определена, при этом в планах у организаторов провести эту встречу в феврале или конце весны 2019 года. Президент Финляндии Саули Ниинисте говорил, что дата саммита зависит от того, когда высокие гости смогут прилететь в страну. Источник газеты добавляет, что о своем решении по поводу поездки на саммит Дональд Трамп примет 6 ноября.