«Единая Россия» завтра уволит шесть секретарей региональных отделений
В основном тех, кто показал неудовлетворительный результат на недавних выборах. Об этом РБК рассказали два источника, близких к руководству партии. По данным источников своих постов могут лишиться главы Ульяновского, Новгородского, Архангельского и Забайкальского отделений. Свои посты потеряют также руководители региональных отделений во Владимирской области и республике Коми. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании президиума генсовета «Единой России».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 10 октября 2018 | 23:04
Маразм полный. Выборы- это итоги правления провала Путина и ЕР во всем.
Снимать надо с самого верха. Но это всё равно не поможет партии жуликов и воров, даже если название по старой традиции поменяют.
Партии власти доверия больше нет и вернуть его она не сможет.