«Единая Россия» завтра уволит шесть секретарей региональных отделений

В основном тех, кто показал неудовлетворительный результат на недавних выборах. Об этом РБК рассказали два источника, близких к руководству партии. По данным источников своих постов могут лишиться главы Ульяновского, Новгородского, Архангельского и Забайкальского отделений. Свои посты потеряют также руководители региональных отделений во Владимирской области и республике Коми. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании президиума генсовета «Единой России».