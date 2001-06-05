Губернатор Тульской области и бывший замначальника Главного управления Генштаба заявил, что не знает Чепигу и Мишкина

Губернатор Тульской области и бывший замначальника Главного управления Генштаба Алексей Дюмин заявил, что не знает Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Чепига? Впервые слышу эту фамилию. Речь про тех, кто давал интервью? Я их не знаю», — сказал Дюмин. Он добавил, что работал в системе главного разведуправления, но «этих людей там не видел, не слышал и не знает ни того, ни другого».

«Они даже не похожи на тех, кто там работает», — отметил Дюмин.

Ранее Центр «Досье» писал, что полковник ГРУ Анатолий Чепига получил звание Героя России за эвакуацию президента Украины Виктора Януковича. Автор расследования Сергей Канев утверждает, что Чепига получал награду вместе с Алексеем Дюминым в 2014 году.