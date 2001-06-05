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23:00, 10 октября 2018

Губернатор Тульской области и бывший замначальника Главного управления Генштаба заявил, что не знает Чепигу и Мишкина

Губернатор Тульской области и бывший замначальника Главного управления Генштаба Алексей Дюмин заявил, что не знает Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Чепига? Впервые слышу эту фамилию. Речь про тех, кто давал интервью? Я их не знаю», — сказал Дюмин. Он добавил, что работал в системе главного разведуправления, но «этих людей там не видел, не слышал и не знает ни того, ни другого».
«Они даже не похожи на тех, кто там работает», — отметил Дюмин.

Ранее Центр «Досье» писал, что полковник ГРУ Анатолий Чепига получил звание Героя России за эвакуацию президента Украины Виктора Януковича. Автор расследования Сергей Канев утверждает, что Чепига получал награду вместе с Алексеем Дюминым в 2014 году.

Комментарии

14

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bezverie 10 октября 2018 | 23:06

Вот так и знал!!! Бомжи - без рода и племени Чепига и Мишкин, которых никто не знает - мстят английским коллегам на почве классовой ненависти в английским бомжам (а хер ли им там так хорошо живется?!).

sharko_2 10 октября 2018 | 23:29

bezverie:
Они не папкины и не мамкины, они на улице росли, и их курицы снесли

djuga 10 октября 2018 | 23:30

bezverie: Бомжи - без рода и племени Чепига и Мишкин, которых никто не знает
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Да кто ж у нас нынче знает Героев-то? Даже Кириенко наградили секретным указом - бедняга, не может нацепить на пиджак, чтобы людям показать.
А Дюмин может и не знать - верю! Кто у нас что сейчас знает-то? Полная деградация и имитация во всех сферах. А если и знает, то лгать - не мешки таскать, это у нас сейчас в приоритете. Врут все и всем: подчиненные начальникам, власть - народу.
Главная скрепа России, панимаш!
Тошнит уже от этой лжи.

ensebeo 10 октября 2018 | 23:08

Ну не самоубийца же этот губернатор

zapadnay 10 октября 2018 | 23:23

Да можно заявлять сколько угодно. Вопрос в другом: поверят ли?

batment 10 октября 2018 | 23:31

ensebeo: Не самоубийца, его просто в президенты готовят...

andy66 10 октября 2018 | 23:09

конешно, теперь этих героев россии никто не знает )))

scimitar 10 октября 2018 | 23:31

andy66: Должно быть, этот смешной губер лично знаком со всеми до единого путинскими затыкалами. Славно, славно. Хотя что-то я не сильно ему верю.

idruker 10 октября 2018 | 23:11

Идиот! Спалился как профан. Будь он профессионалом, а не лопухом при должности, то сказал бы что не комментирует. Такая неуклюжая неловкая попытка отмазать и самому отмазаться!

allpha00 10 октября 2018 | 23:14

Ну, вообще тут другой ответ должен быть. Там подписки о неразглашении дают всякие, секретность соблюдают. И после ухода из структуры эти обязательства не пропадают. Сказал бы в такой формулировке, пожали бы плечами и отстали. Но нет, "не знал, не похожи, кто все эти люди?"

teleo 10 октября 2018 | 23:19

Дык, и путин не вспомнил кому и за что раздает звания Героев России. Песков так и сказал, шеф не помнит.

x_signal 10 октября 2018 | 23:20

Блин, а я то думал, он скажет: "да, я их знаю, это наши агенты".

curious69_ 10 октября 2018 | 23:22

1. Я их не знаю.
2. Они даже не похожи.
У Дюмина просто ОБРАЗЕЦ ЛОГИЧЕСКОГО мышления. Ну теперь область достигнет космических высот в хозяйстве с таким губернатором.

ft18 10 октября 2018 | 23:26

Хорош начальничек, отказывающийся от своих подчинённых.

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