Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов
Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась. Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно.
Комментарии14
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serge_moro 10 октября 2018 | 23:02
Боширов оказался Чепигой ,а Петров оказался Мишкиным.И оба они оказались Героями путинской,маразматической России
Врач Мишкин оказался по совместительству убийцей-отравителем, и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута..
danko_bobka 10 октября 2018 | 23:08
serge_moro: где данко1? Вероятно она с ним знакома по маями.
gosha27 10 октября 2018 | 23:21
danko_bobka: Фонтанка это филиал МИДа Англии??? О как оказывается!!!
Я и не знал,что прилет и улет на самолете в Лондон само по себе уже преступление!!!!
opiatnovyi63 10 октября 2018 | 23:22
danko_bobka: Дети-туристы ВОЖДЯ-СОБИРАТЕЛЯ, оказывается, наследили и нагадили на всей территории Европы .
monik_7 10 октября 2018 | 23:04
Святая Троица. Привычка "на троих", однако. Фрик - отец, фрик - сын, и фрик, который тем же рейсом улетел
stebinmaku 10 октября 2018 | 23:15
"Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника."
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Ищите источник "Фонтанки" под задранной лапкой Каштанки..
pit_heap 10 октября 2018 | 23:15
"Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно."
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Ну покажите видео с камер как он отдельно передвигался или получается, что англичане с самого начала следили за выбранными русскими туристами,чтобы назначить их виноватыми?
nina51 10 октября 2018 | 23:16
Либеральные писаки - лучшие фантасты )))
malanoff 10 октября 2018 | 23:17
Мишкин врач отравитель . Где будем ставить запятую ? Какая на фиг разница , и так всё ясно.
gosha27 10 октября 2018 | 23:23
malanoff: Похоже ,природа поставила запятую на твоих мозгах!!!!!
zapadnay 10 октября 2018 | 23:17
Все, как полагается: сообразили на троих.
nata_roo 10 октября 2018 | 23:22
Владислав Юрьич, все же зря слили материал через Фонтанку. Нужно было до конца втоптать хомячков в грязь сливом только через Беллингкэт и Инсайдер.
salut__521 10 октября 2018 | 23:27
Федотов, судя по всему, куратор, генерал и дважды герой рейха за оккупации Грузии и Украины...
ft18 10 октября 2018 | 23:28
Трус, Балбес и Бывалый, троица образца 2018-го года.