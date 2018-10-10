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5 14 6 1991
22:59, 10 октября 2018

Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов

Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась. Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно.

Комментарии

14

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serge_moro 10 октября 2018 | 23:02

Боширов оказался Чепигой ,а Петров оказался Мишкиным.И оба они оказались Героями путинской,маразматической России

Врач Мишкин оказался по совместительству убийцей-отравителем, и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута..

danko_bobka 10 октября 2018 | 23:08

serge_moro: где данко1? Вероятно она с ним знакома по маями.

gosha27 10 октября 2018 | 23:21

danko_bobka: Фонтанка это филиал МИДа Англии??? О как оказывается!!!
Я и не знал,что прилет и улет на самолете в Лондон само по себе уже преступление!!!!

opiatnovyi63 10 октября 2018 | 23:22

danko_bobka: Дети-туристы ВОЖДЯ-СОБИРАТЕЛЯ, оказывается, наследили и нагадили на всей территории Европы .

monik_7 10 октября 2018 | 23:04

Святая Троица. Привычка "на троих", однако. Фрик - отец, фрик - сын, и фрик, который тем же рейсом улетел

stebinmaku 10 октября 2018 | 23:15

"Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника."
- - - -
Ищите источник "Фонтанки" под задранной лапкой Каштанки..

pit_heap 10 октября 2018 | 23:15

"Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно."
_______
Ну покажите видео с камер как он отдельно передвигался или получается, что англичане с самого начала следили за выбранными русскими туристами,чтобы назначить их виноватыми?

nina51 10 октября 2018 | 23:16

Либеральные писаки - лучшие фантасты )))

malanoff 10 октября 2018 | 23:17

Мишкин врач отравитель . Где будем ставить запятую ? Какая на фиг разница , и так всё ясно.

gosha27 10 октября 2018 | 23:23

malanoff: Похоже ,природа поставила запятую на твоих мозгах!!!!!

zapadnay 10 октября 2018 | 23:17

Все, как полагается: сообразили на троих.

nata_roo 10 октября 2018 | 23:22

Владислав Юрьич, все же зря слили материал через Фонтанку. Нужно было до конца втоптать хомячков в грязь сливом только через Беллингкэт и Инсайдер.

salut__521 10 октября 2018 | 23:27

Федотов, судя по всему, куратор, генерал и дважды герой рейха за оккупации Грузии и Украины...

ft18 10 октября 2018 | 23:28

Трус, Балбес и Бывалый, троица образца 2018-го года.

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