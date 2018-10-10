«Единая Россия» направила запрос в Министерство просвещения по поводу памятки первоклассникам
«Единая Россия» направила запрос в Министерство просвещения по поводу памятки первоклассникам, которая распространялась в школах Петербурга, а также Нижегородской и Ивановской областей. Она называется «Пять правил для родителей первоклассников». В памятке советуют не ожидать, что в школе ребенка полюбят, будут заботиться о нем, что там разовьются способности ребенка и его творческий потенциал. По мнению координатора семейного проекта «Единой России» Ольги Окуневой, этот документ противоречит национальному проекту образования, — сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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danko1 10 октября 2018 | 22:37
Очень хорошая памятка, которая позволит воспитать умных и порядочных людей.
От учителей, ворующих голоса, этого ждать не стоит.
zloy_sok 10 октября 2018 | 22:42
Ну и правильно! Ребенком нужно заниматься, а не сдавать на воспитание государству. Иначе не стоит плакаться что он строем в Едро вступит.
seryj_wolk 10 октября 2018 | 22:46
Во всех развитых странах дети растут в любви и ласке. Рфия к развитым странам не относится. Ни любви, ни уважения, как дети, так и взрослые ожидать, в том числе и от школы, не должны.