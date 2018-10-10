«Единая Россия» направила запрос в Министерство просвещения по поводу памятки первоклассникам, которая распространялась в школах Петербурга, а также Нижегородской и Ивановской областей. Она называется «Пять правил для родителей первоклассников». В памятке советуют не ожидать, что в школе ребенка полюбят, будут заботиться о нем, что там разовьются способности ребенка и его творческий потенциал. По мнению координатора семейного проекта «Единой России» Ольги Окуневой, этот документ противоречит национальному проекту образования, — сообщает Интерфакс.