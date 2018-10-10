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22:32, 10 октября 2018

Росавиация может ограничить летный сертификат авиакомпании «Якутия» после инцидента с самолетом в аэропорту Якутска

Росавиация может ограничить летный сертификат авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Якутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, суперджет выкатился за пределы ВПП, у него подломились стойки шасси.

В Росавиации заявили, что проверка авиакомпании «Якутия» проводилась в прошлом году и показала неполное соответствие требованиям безопасности. Техобслуживание самолетом не выполнялось в установленные сроки, не заменялись вовремя детали самолетом, фальсифицировалась техническая документация.

Комментарии

2

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hangman_ru 10 октября 2018 | 22:40

почему тогда они целый год летали, раз у них все так плохо с авиабезопасностью?

slovoidelo199 10 октября 2018 | 23:05

удивление вызывает искреннее удивление "Росавиации" фальсификациям что творят в росийской авиакомпании....
а кто подтасовками и подделками не грешит в росийских авиакомпаниях?

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