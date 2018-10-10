Z Архив новостей новости
5 6 6 202
22:31, 10 октября 2018

«Единая Россия» в Петербурге поддержит Беглова, если он решит идти на выборы губернатора

Петербургское отделение партии «Единая Россия» поддержит врио губернатора Александра Беглова, если он примет решение участвовать в  выборах главы Санкт-Петербурга в 2019 году. Об этом в среду журналистам сообщил глава регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

«Не знаю, пойдет ли он на выборы от «Единой России» или пойдет самовыдвижением, но  то, что «Единая Россия» будет его поддерживать, и то, что у нас уже есть абсолютно выверенный план в отношении избирательной кампании — это однозначно. Мы будем его поддерживать», — сказал Макаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он охарактеризовал Беглова как «человека с колоссальным опытом», которого все знают в Петербурге и который хорошо знает город. Спикер Заксобрания подчеркнул, что депутаты настроены на конструктивное, деловое и плодотворное сотрудничество с врио губернатора. Беглов сегодня выступит на заседании по приглашению Макарова, но формат не предполагает вопросов от депутатов.

Президент РФ 3 октября назначил бывшего полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова врио губернатора Петербурга. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рекомендован на должность главы Объединенной судостроительной корпорации. Беглов ранее заявлял, что еще не определился, будет ли принимать в них участие и намерен опираться на мнение горожан в решении данного вопроса. Полтавченко сообщил журналистам, что готов поддержать Беглова и отдать за него свой голос, если врио губернатора примет участие в  выборах, передает ТАСС.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danmestari 10 октября 2018 | 22:39

Нелегкое, смелое, я бы даже сказал, мужественное решение.

tvitov66 10 октября 2018 | 22:54

danmestari: выражение "струя Беглова" примет новое, я бы сказал - политическое - значение!

satttana_perrrrkele 10 октября 2018 | 22:39

вот теперь точно, хана, очередному православнутому с усиками.
Ку-ку, полтавченки-3,14

danko1 10 октября 2018 | 22:40

Поддержка от ЕР гарантирует сокрушительное поражение этому ретрограду, ставленнику Кремля.

pampey 10 октября 2018 | 22:44

А кто поддержит ЕР?

aleksei123m 10 октября 2018 | 23:20

Вот это и называется оказать медвежью услугу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 207 6 23897 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 98 6 11498 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 126 6 15047 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 218 6 26055 07:56
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8303 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 70 6 8514 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48362 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15531 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15313 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11803 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6348 05.10
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5353 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома…

5 73 6 11120
Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 241 6 38969 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Блоги

+ Владимир Путин: Если на нас нападают извне — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется Владимир Путин: Если на нас нападают извне — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется Владимир Путин встретился с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым

5 71 6 11427 20:39
8читать ;смотреть
Kпутин, спорт, события
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 124. «Заехать мне к чечено-ингушам?..» На встрече с артистами театров Высоцкий спел только эту одну песню. Другие были уже неуместны. В зале были те, кто лично пережили депортацию, многие плакали…

5 167 6 27630 06.10
Kвысоцкий, творчество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника…

5 63 6 18203
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 209 6 147559 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 134 6 24210 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 291 6 296121 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 164881 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329441
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3694417

Сегодня в эфире