«Единая Россия» в Петербурге поддержит Беглова, если он решит идти на выборы губернатора

Петербургское отделение партии «Единая Россия» поддержит врио губернатора Александра Беглова, если он примет решение участвовать в выборах главы Санкт-Петербурга в 2019 году. Об этом в среду журналистам сообщил глава регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

«Не знаю, пойдет ли он на выборы от «Единой России» или пойдет самовыдвижением, но то, что «Единая Россия» будет его поддерживать, и то, что у нас уже есть абсолютно выверенный план в отношении избирательной кампании — это однозначно. Мы будем его поддерживать», — сказал Макаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он охарактеризовал Беглова как «человека с колоссальным опытом», которого все знают в Петербурге и который хорошо знает город. Спикер Заксобрания подчеркнул, что депутаты настроены на конструктивное, деловое и плодотворное сотрудничество с врио губернатора. Беглов сегодня выступит на заседании по приглашению Макарова, но формат не предполагает вопросов от депутатов.

Президент РФ 3 октября назначил бывшего полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова врио губернатора Петербурга. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рекомендован на должность главы Объединенной судостроительной корпорации. Беглов ранее заявлял, что еще не определился, будет ли принимать в них участие и намерен опираться на мнение горожан в решении данного вопроса. Полтавченко сообщил журналистам, что готов поддержать Беглова и отдать за него свой голос, если врио губернатора примет участие в выборах, передает ТАСС.