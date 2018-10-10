«Единая Россия» в Петербурге поддержит Беглова, если он решит идти на выборы губернатора
«Не знаю, пойдет ли он на выборы от «Единой России» или пойдет самовыдвижением, но то, что «Единая Россия» будет его поддерживать, и то, что у нас уже есть абсолютно выверенный план в отношении избирательной кампании — это однозначно. Мы будем его поддерживать», — сказал Макаров, отвечая на соответствующий вопрос.
Он охарактеризовал Беглова как «человека с колоссальным опытом», которого все знают в Петербурге и который хорошо знает город. Спикер Заксобрания подчеркнул, что депутаты настроены на конструктивное, деловое и плодотворное сотрудничество с врио губернатора. Беглов сегодня выступит на заседании по приглашению Макарова, но формат не предполагает вопросов от депутатов.
Президент РФ 3 октября назначил бывшего полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова врио губернатора Петербурга. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рекомендован на должность главы Объединенной судостроительной корпорации. Беглов ранее заявлял, что еще не определился, будет ли принимать в них участие и намерен опираться на мнение горожан в решении данного вопроса. Полтавченко сообщил журналистам, что готов поддержать Беглова и отдать за него свой голос, если врио губернатора примет участие в выборах, передает ТАСС.
Комментарии6
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danmestari 10 октября 2018 | 22:39
Нелегкое, смелое, я бы даже сказал, мужественное решение.
tvitov66 10 октября 2018 | 22:54
danmestari: выражение "струя Беглова" примет новое, я бы сказал - политическое - значение!
satttana_perrrrkele 10 октября 2018 | 22:39
вот теперь точно, хана, очередному православнутому с усиками.
Ку-ку, полтавченки-3,14
danko1 10 октября 2018 | 22:40
Поддержка от ЕР гарантирует сокрушительное поражение этому ретрограду, ставленнику Кремля.
pampey 10 октября 2018 | 22:44
А кто поддержит ЕР?
aleksei123m 10 октября 2018 | 23:20
Вот это и называется оказать медвежью услугу.