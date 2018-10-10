Россию могут исключить из Совета Европы в июне будущего года
Россию могут исключить из Совета Европы в июне будущего года, если Москва не начнет платить взносы в бюджет организации. Об этом заявил на сессии ПАСЕ генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд. Он напомнил, что согласно уставу организации, если страна-член не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет, комитет министров обязан приостановить ее членство. Россия перестала платить взносы в организацию в 2017-м году.
Комментарии23
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alena01 10 октября 2018 | 22:35
Россия - отдельная цивилизация...
Такие встречаются еще - в труднодоступных районах амазонской сельвы, в африканских джунглях...
mbh_vor__n1 10 октября 2018 | 22:44
Восхитительно! Долгожданное событие - дать крепкого пинка под зад бюрократическому Совету европы.
Это гейропейское сборище скрюченных гоблинов давным-давно достойно быть раз и навсегда послано на...
x_factor 10 октября 2018 | 22:55
Пусть они плaтят нам. За то, чтобы с нами поговорить.
hastings 10 октября 2018 | 22:58
alena01: в советах из Европы не нуждаемся! Еще и из СПЧ выйдем в довесок.
piterjanis 10 октября 2018 | 22:36
какстрашножить(с)
lager23 10 октября 2018 | 22:45
Плешегнома банкрот, ему нельзя доверить в управление газетный киоск, не то что страну!
tuman13 10 октября 2018 | 22:55
lager23: То-то его очень хотят куча стран иметь своим президентом. И во главе этого движения стоит ЕС.
А вы можете и дальш гнусавить. За печеньки.
stebinmaku 10 октября 2018 | 22:46
Стране-члену необходимо не только входить, но и участвовать взносами.. - сказал Совет стаи, давно лежащий под Шер-Ханом из-за Большой лужи..
sir_sar 10 октября 2018 | 22:48
Я думал Россия давно уже вышла из этого клуба престарелых пердунов, которые ничего, кроме сплетен, уже не могут.
Наверное еще и взносы платит.
pedro_juares 10 октября 2018 | 23:01
sir_sar: чукча не читатель? новость о том ровно, что почти два года не платит.
slovoidelo199 10 октября 2018 | 23:09
sir_sar: скоро сбудутся все ваши мечты и "думанья". И Россия станет свободна от всех обязательств перед внешним миром. Как мир перед РФ. Так оно и будет. И будев вам,россиянам, от этого много щастя....))
sir_sar 10 октября 2018 | 23:16
slovoidelo199: Никогда этого не будет. Если даже с Украиной товарооборот растет в разы с каждым годом.
wien 10 октября 2018 | 22:50
ну и славу Богу)
seryj_wolk 10 октября 2018 | 22:51
В мире есть только две азиопские страны: Турция и рфия. Турки поумнее будут, чем рфия- этот тупик цивилизации.
tuman13 10 октября 2018 | 22:59
seryj_wolk: Россия - это исток цивилизации. Тупик - это Европа со штатами. Цивилизация, вернее остатки, еще есть, но быстро утрачивается.
drezer 10 октября 2018 | 22:58
Никаких денег!
Лучше, пару тройку больниц построить, это будет полезней и для страны, и для людей.
nestor199 10 октября 2018 | 23:01
drezer: В России больниц не хватает?
bezverie 10 октября 2018 | 23:00
хе-хе.... у некоторых... товарищей....опять не будет повода:
- не выпить:
- не отравить;
- не отменить пенс.реформу;
- не прогнуться;
- не помочm детям, больным раком;
- не наказать преступников;
- не вернуть донбасс;
- не вернуть крым;
- не вывести войска из сириии;
- не вывести войска из ЦАР;
- не вывести войска из Ливиb
что еще забыл? пишите в МИД РФ, там обоснуют
udarnik62 10 октября 2018 | 23:02
Ну и ладно ...
Вступим в Совет Азии, Китай нас поддержит !
fresh_breeze 10 октября 2018 | 23:03
Страсбургским фарисеям пришлось затянуть пояски.
Ну, что, поняли наконец, кто на самом деле Европа?
o_smirnov 10 октября 2018 | 23:06
Пикантность ситуации состоит в том, что Москва может платить взносы не прямо в бюджет ПАСЕ, а в личные карманы депутатов и руководителей.
А поэтому они всячески проталкивают резолюцию под заголовком "Возвращение блудной дочери" (России) в ПАСЕ.
ilyache 10 октября 2018 | 23:22
o_smirnov: останется Европа, уже оформленная как ЕС, в Совете Европы с блудной нищей дочерью Украиной и Кавказом через год.
ilyache 10 октября 2018 | 23:11
Если 70-80% стран Совета Европы это члены НАТО,, объявляющей официально Россию врагом, то о какой объективности с их стороны и организации, где они большинство, можно говорить?