Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве
Об этом ТАСС сообщили в МВД.
Источник агентства в правоохранительных органах, уточнил, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения. Это может быть как арест, так и домашний арест.
Напомню, ранее сегодня Мамаев и Кокорин явились на допрос к следователям. Причем Кокорин пришел уже позже срока, установленного полицией. Сообщалось даже, что он может быть объявлен в федеральный розыск.
Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Комментарии9
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fikus74 10 октября 2018 | 22:33
им надо нагло врать как врет путин - и нечего не будет. простят. настамнет, авыдокажите и тд
tvitov66 10 октября 2018 | 22:52
fikus74: вот интересно, а между гостиницей «Пекин» и кафе «Кофемания» пострадавших не было или еще не всех ещё опознали?
gosha27 10 октября 2018 | 22:54
fikus74: Врать не получится! Есть факты!! Есть камеры!
Факты-это то,чего как раз нет у хохлов! У них есть все ,кроме доказательств!! Сопли,слезы,мольбы,угрозы-все это есть,а вот доказательств нет!!!!
Вот так убогий!
polikarpich 10 октября 2018 | 23:05
gosha27: Слышь... это... а при чём тут "хохлы", а?!!!
:-))))
От смеха даже печатать уже не можно нормально! :-))))))
zapadnay 10 октября 2018 | 23:29
Сидят в «обезьяннике»? С бомжами?
ed10075 10 октября 2018 | 22:56
Эти ребята гениально prosrali свою карьеру, деньги и будущее.
Как же это все по русски!
juruyivanovich 10 октября 2018 | 23:09
Медийные граждане должны за хулиганство получать по максимому из предусмотренного УК.
Только при таком подходе есть шанс существенно скорректировать поведение недоумков, возомнивших себя "элитой", простите за выражение.
Нынче слово "элита" стало ругательным.
tanyakulik 10 октября 2018 | 23:13
juruyivanovich: согласна, сколько видела типо элит-быдла, что творят, ну они конечно себя элитой считают , а на самом деле полное ..оно.....
petrov85 10 октября 2018 | 23:09
у какойто задрипаной ведущей о которой первый раз слышу ЛИЧНЫЙ водитель?
Какие же з/п на гоств?