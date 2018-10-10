Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве

Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Источник агентства в правоохранительных органах, уточнил, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения. Это может быть как арест, так и домашний арест.

Напомню, ранее сегодня Мамаев и Кокорин явились на допрос к следователям. Причем Кокорин пришел уже позже срока, установленного полицией. Сообщалось даже, что он может быть объявлен в федеральный розыск.

Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.