Футболисты ЦСКА проиграли «Тюмени» в 1/16 финала Кубка России и не вышли в следующий раунд турнира
Футболисты московского ЦСКА проиграли команде «Тюмень» в 1/16 финала Кубка России и не вышли в следующий раунд турнира.
Основное время встречи завершилось без забитых мячей, в дополнительное время команды обменялись голами. В серии
пенальти точнее были тюменцы — 3-0.
В 1/8 финала Кубка России «Тюмень» сыграет с «Оренбургом».
ЦСКА, игравший в Тюмени без большого количества футболистов основного состава, стал вторым представителем РПЛ, покинувшим текущий розыгрыш турнира по итогам первого же своего матча. Ранее борьбу на стадии 1⁄16 финала прекратила «Уфа».
Комментарии3
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vlabumur 10 октября 2018 | 22:11
А, етить твою мать, кокорины. Идите сюда, выпейте с нами.(С)
djuga 10 октября 2018 | 22:17
Да, расслабились ребятки: повели в счете за три минуты до конца дополнительного времени и решили, что игра сделана. А тюменцы забили ответный в последней атаке!
И "поплыло" молодое поколение ЦСКА во время пенальти: первый мяч взял вратарь (молодец!), второй попал в штангу, а третий вообще улетел на трибуны. А "Тюмень" забила все три. Это должно стать неплохим уроком для будущих звёзд армейцев - игра заканчивается только по свистку арбитра.
Поздравляю Тюмень с заслуженной победой!
danko1 10 октября 2018 | 22:29
Кубок России давно дискредитирован.
Команды высшей лиги не желают по сути в нем участвовать, формально отбывают номер.
Кубок давно превратился в кубок команд 2-ой и 1-ой лиги.