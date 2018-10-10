Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента не собирается менять текст основного закона.
Напомню, «Российская газета» опубликовала статью Зорькина, в которой он предупреждает об опасности нового застоя и предлагает исправить недостатки при помощи точечных изменений, — сообщает РБК.
Менять основной закон страны сейчас очень опасно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политик Владимир Рыжков.
В нынешней Конституции также нет гарантий для подлинного федерализма и местного самоуправления, добавил Владимир Рыжков.
Комментарии10
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lager23 10 октября 2018 | 22:10
Театр двух актёров.
Постановка Путена...
pattrick 10 октября 2018 | 22:24
Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение...
Нормальное предложение. Ещё бы надо ввести статью в Конституцию, чтобы на пост президента Российской Федерации мог избираться человек, который минимум один срок отработал губернатором области, на пост губернатора области только тот, кто минимум один срок отработал главой района или мэром областного города, а на пост главы района, избирался только такой кандидат, который минимум один срок отработал муниципальным или районным депутатом.
lager23 10 октября 2018 | 22:39
pattrick: прально, патерсон, а на районного депутата может избираться только такой кандидат, который служил в охране Путена, как минимум полгода или бал личным массажистом Гоблина, что не менее актуально!
lechak 10 октября 2018 | 22:11
"Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение"
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А у Путина тоже было личное мнение... не поднимать пенсионный возраст или подсказали?
grishakras 10 октября 2018 | 22:17
Личное мнение ? Председателя конституционного суда ? Ну если это позорькин - тогда норм. Можно пи - ть все , что угодно.
bezverie 10 октября 2018 | 22:17
Ах, Песков - знатный картежник! и выражение лица каждый раз - неизменное, каменно-добродушное )))) Карты до финала не вскрывает! и усы... хочется доверять им бесконечно. Но ведь никто не думает, что в любой партии, о которой ремль ни фига не думает - финал неизбежен? .... ))))
spbdweller 10 октября 2018 | 22:21
В этой стране у должностных лиц личного мнения не бывает.
wuwer 10 октября 2018 | 22:22
Старые песни:
"этонемы"......"их и настамнет"
Нонешние "государственные мужи" начинают свистеть... только после отмашки сверху
justitia 10 октября 2018 | 22:37
Интересно, кроме портянок, которые здесь на почасовой оплате , хоть кто-нибудь еще верит хоть одном сказанному Путиным и его шайкой слову?
Ведь что ни слово - то ложь, бедная девочка Пескова, это же такая психическая травма иметь такого урода-отца!
danmestari 10 октября 2018 | 22:41
Песюков неплохо устроился - либо несет откровенную х.рню, либо говорит очевидные вещи, либо ни х.ра не знает. И получает за эту свою "работу" бешеное бабло. При этом с путинского на русский переводить так и не научился.