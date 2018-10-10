Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве

Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Источник агентства в правоохранительных органах, уточнил, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения. Это может быть как арест, так и домашний арест.

Напомню, ранее сегодня Мамаев и Кокорин явились на допрос к следователям. Причем Кокорин пришел уже позже срока, установленного полицией. Сообщалось даже, что он может быть объявлен в федеральный розыск.

Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Футболистов Александра Кокорина и Петра Мамаева подозревают в избиении двоих человек в Москве. Их коллега Артем Дзюба отказался обсуждать этот вопрос, поскольку национальная сейчас готовится к важным матчам.

В последний раз Александр Корокин вызывался в национальную сборную в ноябре 2017-ого года, а Петр Мамаев – летом 2016-ого.

В неподобающем поведении футболистов Кокорина и Мамаева виновата развращенность всего российского общества. Об этом сказал лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию, чтобы учить местных детей играть в футбол.