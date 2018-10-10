Великобритания, по некоторым данным, готовится назвать имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Это россиянин Сергей Федотов.

О наличии третьего подозреваемого, замешанного в отравлении Скрипалей, британская газета The Telegraph намекнула еще в конце сентября. Он якобы тоже приезжал в Солсбери и составлял план переулка, где жил экс-полковник ГРУ, однако передвигался отдельно от Петрова и Боширова. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», не указывая на источники, этим человеком может быть россиянин Сергей Федотов. Утверждается, что номер его паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам, которые местом своей регистрации указывали штаб-квартиру ГРУ, а в стране на Федотова якобы нет оформленной недвижимости, транспорта и мобильных номеров. По данным «Фонтанки» ранее россиянин вместе с Петровым совершал поездку в Чехию, где они следили за Сергеем Скрипалем, а за последние три года неоднократно летал в Лондон.

«Фонтанка» отмечает, что информация о третьем подозреваемом имелась у Скотланд-Ярда изначально, однако ее по каким-то причинам решили придержать.