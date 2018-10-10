Жителям Нью-Йорка разрешено указывать в свидетельстве о рождении третий пол

Соответствующий законопроект подписал мэр Билл де Блазио. В свидетельстве третий пол будет указан как «Х». Закон вступит в силу с 1-го января следующего года. Указать третий пол в документах смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельстве о рождении только после подтверждения от врача о смене пола.