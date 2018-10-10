Жителям Нью-Йорка разрешено указывать в свидетельстве о рождении третий пол
Соответствующий законопроект подписал мэр Билл де Блазио. В свидетельстве третий пол будет указан как «Х». Закон вступит в силу с 1-го января следующего года. Указать третий пол в документах смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельстве о рождении только после подтверждения от врача о смене пола.
Комментарии5
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michael_c 10 октября 2018 | 21:49
В идеале . Каждый индивид будет своего "пола" ...
midnightblues 10 октября 2018 | 21:52
И рядом новость,что определен третий россиянин из солсберецких
Случайность??
Не думаю-
ykpodupa 10 октября 2018 | 21:53
midnightblues: Ну да ,думать не твое !)
midnightblues 10 октября 2018 | 21:59
ykpodupa: Правда??
Идиотик ты
tprfrund001 10 октября 2018 | 22:03
Верной дорогой идёте, товарищи!
Кстати, имею вопрос. Сортиры тоже будут М, Ж и Х?