Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов
Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась.
Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно.
Комментарии13
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ykpodupa 10 октября 2018 | 21:38
Корреспондент " Фонтанки " пришел по адресу прописки указанному в паспорте Федотова ,но дверь ему открыл ...Путин !
Корреспондент спросил его - вы Федотов ?
- А вы ? - спросил не растерявшись Путин .
Возникла неловкая пауза .
serge_moro 10 октября 2018 | 21:40
ykpodupa: У лондонской проститутки не было и мысли ,что вызвав ее в гостиницу-клоповник эти двое русских окажутся Героями России , лучшими разведчиками мистера Путина . Два Героя драли дешевую проститутку всю ночь и закусывaли ее марихуаной . Лучшие из лучших разведчиков ГРУ выполняли государственное задание по ликвидациии Скрипалей. Они его травили,травили и сами отравили себе жизнь, ГРУ и Верховному. Единственный кто выиграл в этом деле была лондонская проститутка,которая заработала деньги и потрахалась с двумя путинскими Героями . Теперь ей будет,чем похвастаться перед своими коллегами .
Далеко не каждой жрице любви выпадает удача , одновременно потрахаться с двумя Героями России и еще получить за это деньги. Если бы она знала кто они ,то она бы сделала им скидку 50 %
serge_moro 10 октября 2018 | 21:45
serge_moro: В России вот уже второй век одна из любимых картин Шишкинские мишки.
Картина под названием **Утро в сосновом лесу*,написанная Шишкиным и Ставицким .Ставицкий нарисовал только медведицу и трех медвежат. Сейчас эта картина вызывает у меня другое чувство после того ,что Петров оказался Мишкиным. Хотелось бы видеть картину путинских мишкиных в солсберском лесу ,где врач Mишкин легко превращается в убийцу -отравителя и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута..Мишки Шишкина отдыхают перед грушным Мишкиным
novyyrusic 10 октября 2018 | 21:43
ykpodupa: Красиво англичанпе троллят кремлинов, ох красиво.
То-то кремлины выли: дайте нам результаты расследования!
Им и дают ... порциями. И по роже, по роже. так и дают
kottigr1 10 октября 2018 | 21:56
ykpodupa: В гостинице, Баширов отстукивал морзянкой Петрову сообщение из Центра через связную.. Федотов, прикрывал связь напуская дыму для конспирации, что бы никто ничего не смог увидеть.
kottigr1 10 октября 2018 | 21:40
Сколько сотрудников ГРУ слетелось на Солсберецкий шпиль.. Как мухи..
nitinol 10 октября 2018 | 21:43
kottigr1: Я не удивлюсь, что и третий был со своей парой...
ostapba 10 октября 2018 | 22:01
Так в новой редакции Карл Маркс Фридрих Энгельс это муж и жена?
Или четыре разных агента ГРУ??
даже??
kara 10 октября 2018 | 21:42
"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
а мне интереснее почитать про это!
а когда будет, да скорее никогда
polsan 10 октября 2018 | 21:49
kara: наберитесь терпения, не только вы ждёте. Вся страна ждёт! ))
rabin_tagor 10 октября 2018 | 21:57
polsan: страна ждет совсем другого.
страна ждет когда уже мы победим Омерику или когда уже Путин ласты склеит.
А продолжение сериала про шпилеватых ждет только очень небольшая часть страны, статистическая погрешность.
prade 10 октября 2018 | 21:55
Этого тоже вычислили по номеру паспорта и адресу регистрации машины?
asyrj 10 октября 2018 | 22:04
Хотелось бы кого-нибудь отравить. чтоб товарищ Путин квартиру мне дал.
Сечина, может?