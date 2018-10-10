Футболист Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения. Как уточнил источник, это может быть как арест, так и домашний арест.
Напомним, ранее сегодня Мамаев и Кокорин явились на допрос к следователям. Причем Кокорин пришел уже позже срока, установленного полицией. Сообщалось даже, что он может быть объявлен в федеральный розыск.
Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Комментарии10
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putkaput11 10 октября 2018 | 21:35
Статья там должна быть другая- 111 УК РФ-нанесение телесных повреждений,а какой степени-легкой,средней или тяжкой определит судмедэкспертиза.Заранее мусара начинают отмазывать имбицилов с отрицательным интеллектом.
komandarm___1968 10 октября 2018 | 21:41
putkaput11: ИмбЕцил - это, скорее всего, к вам. Ст. 111 УК РФ - тяжкий вред, там четыре части, а ими там и не пахнет. "МусАра" не отмазывают ИмбЕцилов ))
gordy 10 октября 2018 | 21:43
Новость, которую надо повторять каждые полчаса?
putkaput11 10 октября 2018 | 21:53
komandarm___1968: или 112 УК РФ умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,но никак не хулиганство,умник х...
danko1 10 октября 2018 | 21:43
putkaput11: Отвечать они, конечно, должны по закону. Но очень сомнительно, что ответят.
Пошумят, а потом всё по-тихому сделают.
Но боюсь, что этот шум поднят, чтобы тихо начать в Ливии новую войнушку, да и сообщения об изменении Конституции на 2-ой план отошли.
kottigr1 10 октября 2018 | 21:35
Граждане, не сомневайтесь.. Следствие во всем разберется и посадит.. Навального.
novyyrusic 10 октября 2018 | 21:37
И это правильно, что они задержаны.
Хотя им просто не повезло
Избили бы не такого высокопоставленного чиновника и им бы ничего не было.
Рабов в России ить можно.
aleksandr39 10 октября 2018 | 21:38
Теперь года два будут изучать видео в итоге ОТМАЖУТ как обычно .
nitinol 10 октября 2018 | 21:40
aleksandr39: Полицейские, как я предполагаю, так и не смогут найти эти видео...
moriak2 10 октября 2018 | 21:39
Водила то отступные возьмет. А дать они могут нормально, по миллиону в день у каждого зарплата.
А вот Пак может и не взять