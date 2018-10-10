Футболист Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения. Как уточнил источник, это может быть как арест, так и домашний арест.

Напомним, ранее сегодня Мамаев и Кокорин явились на допрос к следователям. Причем Кокорин пришел уже позже срока, установленного полицией. Сообщалось даже, что он может быть объявлен в федеральный розыск.

Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.