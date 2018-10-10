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21:30, 10 октября 2018

Акция против изменения Конституции прошла в Санкт-Петербурге

Ее участники пришли к зданию Конституционного суда и вывесили там изображение Конституции, разрезанное на полоски. Недавно похожим образом была разрезана картина художника Бэнкси «Девочка с шаром», проданная с аукциона. Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщает молодежное движение «Время», которое организовало акцию. Она получила название «Исчезающая Конституция Российской Федерации».

Активисты сообщили «Росбалту», что охранники суда не мешали акции. «Все прошло спокойно. Подошел только охранник, спросил, что это значит. Рассказали — ему понравилось», — сказали активисты.

Накануне председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о возможности внесения «точечных изменений» в основной закон страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента не собирается менять текст основного закона.

Комментарии

6

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serge_moro 10 октября 2018 | 21:32

Путин говорил,что и пенсионный возраст никто подымать не будет пока он у власти. И тем не менее поднял. Неужели в стране так много идиотов,которые могут верить этому патологическому вруну. Путина слово ничего не стоит ,если оно не касается его друзей. Конституция будет смоделирована по приорететам ее Хозяина. Ведь Конституция уже давно принадлежит лично Путину. Он ее инзнасиловал многократно и причем коллективно со всем Озером. Теперь изнасилованную Конституцию садисты-изверги решили поменять .Ну,не нравится им изнасилованная больная кляча и ее нужно омолодить под отца беспредела.

master_superanalitik 10 октября 2018 | 21:40


Акция против изменения Конституции прошла в Санкт-Петербурге
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России нужна не конституция, а Монархия. А вместо 2-партийной системы нужно чтобы Россией правили по очереди Президент и Патриарх.

danko1 10 октября 2018 | 21:40

serge_moro: Нельзя точечными правками улучшить Конституцию. И не сможет эта власть сделать хорошую Конституцию.
Конституцию, чтобы она была реальной, должен народ принимать.
А сейчас будет латание дыр для еще большей узурпации власти .
Сталинская Конституция была очень хорошая, что не мешало миллионы убивать и сажать по абсурдным обвинениям.

lager23 10 октября 2018 | 21:34

Что за люди..., мешают Путену жить!?!

(комментарий скрыт)

vova6_let 10 октября 2018 | 21:50

Быть пожизненным президентом на законных основаниях-ничего странного, все терпели и это стерпят. Те, кому нужны "жесткая рука" и "духовные скрепы"-только поддержат.

redrica 10 октября 2018 | 21:54

Если мы не защитим нынешнюю Конституцию - всем крышка. И детям и внукам нашим.

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