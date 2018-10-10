Акция против изменения Конституции прошла в Санкт-Петербурге

Ее участники пришли к зданию Конституционного суда и вывесили там изображение Конституции, разрезанное на полоски. Недавно похожим образом была разрезана картина художника Бэнкси «Девочка с шаром», проданная с аукциона. Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщает молодежное движение «Время», которое организовало акцию. Она получила название «Исчезающая Конституция Российской Федерации».

Активисты сообщили «Росбалту», что охранники суда не мешали акции. «Все прошло спокойно. Подошел только охранник, спросил, что это значит. Рассказали — ему понравилось», — сказали активисты.

Накануне председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о возможности внесения «точечных изменений» в основной закон страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента не собирается менять текст основного закона.