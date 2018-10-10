Фильм «Лето» Серебренникова, картины Германа-младшего и Бекмамбетова будут представлять РФ на Лондонском кинофестивале
Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, а также картины Алексея Германа-младшего и Тимура Бекмамбетова будут представлять Россию на Лондонском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба Роскино. Ранее фильм Серебренникова был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Комментарии3
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mbh_vor__n1 10 октября 2018 | 21:18
Не случайно фильм Лето оказался не только нудным, бездарным "произведением", но и технически крайне некачественным, примитивным г*вном.
Это прямое следствие разворовывания бюджетных средств мошенником-режиссером.
bezverie 10 октября 2018 | 21:26
mbh_vor__n1: точно! и к бекмамбетову давно пора присмотреться. попахивает тем же веществом. Неужеле ворует?! не верю! только не он, я этого не вынесу...
zibex 10 октября 2018 | 21:32
Бекмамбетов - это то что недавно в боях без правил кого-то задушил потом дрался со зрителями? Запутался в этих русских фамилиях.