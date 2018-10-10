Фильм «Лето» Серебренникова, картины Германа-младшего и Бекмамбетова будут представлять РФ на Лондонском кинофестивале

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, а также картины Алексея Германа-младшего и Тимура Бекмамбетова будут представлять Россию на Лондонском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба Роскино. Ранее фильм Серебренникова был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.