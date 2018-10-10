Мосэнергосбыт подал в суд на Полину Дерипаску, чтобы взыскать долги за электричество
Мосэнергосбыт подал в суд на Полину Дерипаску, чтобы взыскать долги за электричество, — сообщает РБК. Инициалы Полины Дерипаски полностью совпадают с именем жены бизнесмена Олега Дерипаски, занимающей 189 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала «Форбс». В карточке дела говорится, что из-за неявки сторон рассмотрение отложено до 19-го октября. Мосэнергосбыт требовал с Дерипаски около 500 тысяч рублей за прошлый год. При этом отмечается, что бОльшая часть долга была погашена после обращения в суд.
На просьбу РБК дать комментарий Полина Дерипаска не ответила.
Комментарии10
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oneoretwo 10 октября 2018 | 21:05
...жлобье...
gordy 10 октября 2018 | 21:08
Из-за санкций семья была вынуждена экономить?
danko1 10 октября 2018 | 21:32
gordy: Просто не считают нужным правящее ворьё и прочие приближенные к власти платить.
У депутатов ГД тоже многомиллионные долги по налогам и сборам.
За них нищее население всё заплатит, которому цены на всё, в т.ч. и электроэнергию, повышают. Нищие самые обязательные плательщики.
neburzhui2 10 октября 2018 | 21:21
oneoretwo:
БУРЖУА... ( кухаркины дети )
:-)))))))))))))
kottigr1 10 октября 2018 | 21:12
Похудели путинские кошельки..
lager23 10 октября 2018 | 21:16
Зато дербибаска получает электроэнергию для "алюминиевых огурцов" по 2,5 рублей за киловатт !!!!
compare 10 октября 2018 | 21:30
вот так и живем-исправно платят только те,кто не имеет накоплений...абсурда родина,наша страна....
satttana_perrrrkele 10 октября 2018 | 21:52
ну что сказать (я фарси, если кому интересно: прав был Марк Мерман
Родина наша, как оказалось, - галут...
Вслед нам собаки или соседи лаяли.
В иллюминатор лбом, слезами к стеклу.
На будущий год в Ерушалайме...
На будущий год в Ерушалайме...)
midnightblues 10 октября 2018 | 21:54
Все ушло на рыбу
vova6_let 10 октября 2018 | 21:55
Позиция олега дерипаски ослабла-теперь будут рвать на части его родственников. Такая же штука будет происходить с любым другом путина, попавшим под санкции.