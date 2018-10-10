Мосэнергосбыт подал в суд на Полину Дерипаску, чтобы взыскать долги за электричество, — сообщает РБК. Инициалы Полины Дерипаски полностью совпадают с именем жены бизнесмена Олега Дерипаски, занимающей 189 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала «Форбс». В карточке дела говорится, что из-за неявки сторон рассмотрение отложено до 19-го октября. Мосэнергосбыт требовал с Дерипаски около 500 тысяч рублей за прошлый год. При этом отмечается, что бОльшая часть долга была погашена после обращения в суд.

На просьбу РБК дать комментарий Полина Дерипаска не ответила.