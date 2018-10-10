Виталий Мутко вернется на пост президента РФС
Виталий Мутко вернется на пост президента РФС, — сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник в этой организации. По его данным, об этом будет объявлено завтра. Мутко ушел с этого поста в декабре прошлого года, накануне Чемпионата мира по футболу. Тогда выдвигались версии, что ФИФА оказала давление на российские власти, требуя уволить чиновника, замешанного в допинговом скандале.
Сам Мутко ранее говорил, что ушел на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Он подал иск из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения олимпиад. Иск до сих пор не рассмотрен.
Комментарии17
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kottigr1 10 октября 2018 | 21:06
Виталий Мутко в спорте не "Новичок", а вполне себе мельдоний..
tvitov66 10 октября 2018 | 21:08
kottigr1: "Лец ми спик фром май харт ин инглиш. (Аплодисменты). Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа. Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн..."(с)
gordy 10 октября 2018 | 21:15
"Виталий Мутко вернется на пост президента РФС"
Доходное место?
udarnik62 10 октября 2018 | 22:04
gordy:
А как же закон ?
Это же уголовщина , совмещение государственной службы и работа в общественной организации запрещена , согласно УК РФ, за это тюрьма положена.
heklya 10 октября 2018 | 21:06
С чем я РФС и поздравляю !!
genviru Геннадий Вилнер 10 октября 2018 | 21:15
Мутко показал высший пилотаж во вранье и мошенничестве, такими кадрами не разбрасываются!
eduard53 10 октября 2018 | 21:18
Неужто кремлядская кадровая скамейка столь куцая, что и последнего мутко
некем сменить?
stebinmaku 10 октября 2018 | 21:18
гуд лак
mucha2018 10 октября 2018 | 21:18
Говно не тонет
oneoretwo 10 октября 2018 | 21:22
...уже не страшно: в плешкостане настоящего футбола нет...как, впрочем, и спорта в общеизвестном понимании....
bezverie 10 октября 2018 | 21:23
наконец-то! единственное верное решение! гора плеч...
orein51 10 октября 2018 | 21:26
ну слава тебе... теперь хоть полностью развалят...
anemon 10 октября 2018 | 21:28
ОНО не тонет.
nds_01 10 октября 2018 | 21:30
Адский круговорот: помыли, обсушили, разогрели на слабом огне - теперь Мутко как новый.
grishakras 10 октября 2018 | 21:38
Худо с резервами. У недоверчивых диктаторов
grishakras 10 октября 2018 | 21:48
Пробиркин сродни духам Нина Риччи. Одна фигня . Один и тот же проигрыш
bobiksdoh 10 октября 2018 | 21:50
Надо еще Сердюкова вернуть на должность министра обороны.