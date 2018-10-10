Insider выразил готовность сотрудничать с Фонтанкой в поиске информации о третьем подозреваемом в отравлении Скрипаля
Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов выразил готовность сотрудничать с журналистами «Фонтанки» в поиске информации о третьем подозреваемом в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Сергее Федотове. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы готовы сотрудничать с «Фонтанкой». Если они выразят такое желание, мы с радостью вместе с ними поисследуем этого третьего человека», — сказал он.
Р.Доброхотов отметил, что наблюдения «Фонтанки» кажутся ему очень интересными и небезосновательными. Однако поскольку журналисты издания не приводят в своей статье никаких персональных сведений о С.Федотове, другие журналисты не смогут воспользоваться их материалами и продолжить расследование, добавил он.
Р.Доброхотов подчеркнул, что, используя данные загранпаспорта С.Федотова, которыми обладают журналисты «Фонтанки», можно узнать о нем более подробную информацию, в том числе уточнить его перелеты, получить данные о российском паспорте и попробовать выяснить его настоящее имя.
Сегодня издание «Фонтанка» сообщила имя третьего подозреваемого в отравлении С.Скрипаля.
Экс-полковник ГРУ С.Скрипаль был отравлен в марте 2018 года в Солсбери. Великобритания обвинила в его отравлении российские спецслужбы.
Комментарии3
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alien_3 10 октября 2018 | 21:22
Давай, надо уже всех оставшихся ГРУшников разоблачить и закрыть нахрен эту контору.
kara 10 октября 2018 | 21:33
"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
а где это? обещали в третьей части!и где? а без этого все не считается.
novyyrusic 10 октября 2018 | 21:47
kara: Что рне считается, дружок? И кому не считается?
В се уже засчитано, дорогуша, поздно кричать "не считается"