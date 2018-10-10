Росавиация может ограничить летный сертификат авиакомпании «Якутия» после инцидента с самолетом в аэропорту Якутска

Росавиация может ограничить летный сертификат авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Якутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, суперджет выкатился за пределы ВПП, у него подломились стойки шасси.

В Росавиации заявили, что проверка авиакомпании «Якутия» проводилась в прошлом году и показала неполное соответствие требованиям безопасности. Техобслуживание самолетом не выполнялось в установленные сроки, не заменялись вовремя детали самолетом, фальсифицировалась техническая документация. В ведомстве добавили, что эвакуация самолета со взлетно-посадочной полосы в Якутске продолжалась больше 12-ти часов. В аэропорту не было необходимой техники и подготовленного персонала. На это время деятельность аэропорта была частично парализована.