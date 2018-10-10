По его данным, об этом будет объявлено завтра. Мутко ушел с этого поста в декабре прошлого года, накануне Чемпионата мира по футболу. Тогда выдвигались версии, что ФИФА оказала давление на российские власти, требуя уволить чиновника, замешанного в допинговом скандале.

Сам Мутко ранее говорил, что ушел на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Он подал иск из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения олимпиад. Иск до сих пор не рассмотрен.