Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов

Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась. Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно.