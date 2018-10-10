В администрации президента поддержали идею перенести столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток
В ближайшее время в столицу Приморья будет направлена специальная рабочая группа. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, который ранее выступил с этой идеей. По его мнению, во Владивостоке для этого есть вся необходимая инфраструктура. к саммиту АТЭС там были построены хорошие дороги и мосты. Кроме того, через Владивосток идут крупные морские пути, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии6
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danko1 10 октября 2018 | 20:07
Инициатива из Кремля и исходила, думают этим рейтинг поднять.
Пустым обещаниям уже никто не верит. а так, миллиарды выкинут не пойми на что, но больше рейтинг путинскому выдвиженцу нечем поднимать.
А поддержка Путиным и ЕР - это скорее уже черная метка.
kir_pich_101 10 октября 2018 | 20:12
danko1: Вообще это пахнет элементарным ИБД.
имитация бурной деятельности.
Потом можно повернуть статую Ленина на восток.
А потом повернуть Енисей вспять.
Журавлиному клину поставить указатель, куда лететь весной.
Столько дел!
timbuktu 10 октября 2018 | 20:23
kir_pich_101: хабаровцы,если не дураки,на следующих "выборах" прокатят едросса и кремль предложит перенести что-то из владивостока обратно в хабаровск )))
ansata 10 октября 2018 | 20:10
С китайцами согласовали?
timbuktu 10 октября 2018 | 20:21
почему бы хабаровску не предложить себя китаю? си же друг пу - он не откажет
askol2016 10 октября 2018 | 20:25
В Пекин надо переносить, заблаговременно! Лучше раньше, чем позже