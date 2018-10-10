Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента не собирается менять текст основного закона.
Напомним, «Российская газета» опубликовала статью Зорькина, в которой он предупреждает об опасности нового застоя и предлагает исправить недостатки при помощи точечных изменений, — сообщает РБК.
Комментарии7
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piter_ug 10 октября 2018 | 20:07
//предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. //
В это даже портянки не поверят.
danko1 10 октября 2018 | 20:11
piter_ug: Личных мнений и инициатив, которые не по указанию Путина выдвинуты, у нас не только не может быть, они наказуемы и экстремизмом могут быть объявлены.
Да и лжец Песков отрицает, значит, так и есть. Инициатива Кремля и других не бывает.
kir_pich_101 10 октября 2018 | 20:09
Зорькин знает больше, чем Письков.
Этим все и объясняется.
Но если пошел дымок, жди беды.
Перепишут под вошьдя.
bono11 10 октября 2018 | 20:12
Началось? надо решать как остаться !!!
timber_head 10 октября 2018 | 20:19
"Администрация президента не собирается менять текст основного закона."
Я ж говорю - этим уродам главное рот не затыкать, они сами все расскажут. Где, интересно, песков прочитал, что Администрация президента не то что менять в конституции имеет право, а даже предложения по такому изменению вносить?
"Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы."
А ведь проговорился - все эти увеличения сроков правления готовила именно администрация президента.
ugiazov 10 октября 2018 | 20:22
Уж соврал так соврал.
ivar1964 10 октября 2018 | 20:22
Опять Песков "гонит пургу". У Зорькина нет и не может быть своего мнения. Он может только излагать чужое мнение. Чье? Давайте угадаем!