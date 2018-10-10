РФ могут исключить из Совета Европы в июне будущего года, если Москва не начнет платить взносы в бюджет организации
Россию могут исключить из Совета Европы в июне будущего года, если Москва не начнет платить взносы в бюджет организации. Об этом заявил на сессии ПАСЕ генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд. Он напомнил, что согласно уставу организации, если страна-член не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет, комитет министров обязан приостановить ее членство. Россия перестала платить взносы в организацию в 2017-м году.
Комментарии34
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fekoff 10 октября 2018 | 20:04
Шантаж взносам не прошёл.
babchendrysch 10 октября 2018 | 20:06
Так это классно! Пшел этот фейковый Совет Европы на...
Гуд бай евроговнюки!!!
polikarpich 10 октября 2018 | 20:12
babchendrysch: Hello, азиопопец!!!
Только осознай вначале, кто кого послал на самом деле.
drgonish 10 октября 2018 | 20:24
polikarpich:
[Только осознай вначале, кто кого послал на самом деле.]
Да, кто? ЕС от России нужен газ и рынок сбыта. Что России нужно от ЕС, кроме вывода жен рос. чиновников по евробутикам?
drgonish 10 октября 2018 | 20:31
P/S/ Кто кого послал... Тебя послали, причем все. Вот что тебе нужно осознать.
shmuel63 10 октября 2018 | 20:17
babchendrysch: «Зелен виноград» - крылатое выражение, передающее презрительное отношение человека к чужим достижениям, которых он сам не смог достичь.
mbh_vor__n1 10 октября 2018 | 20:19
Совет Европы - это ФУ ! Воняет.
kottigr1 10 октября 2018 | 20:24
mbh_vor__n1: Нищебродам не место в Совете Европы.. Пусть РФ копит денег...
compare 10 октября 2018 | 20:33
babchendrysch: ты как нищий из помойки: не пустили в ресторан и он закричал: видел я ваших лобстеров водном месте! потом он вспомнил: действительно,он мог видеть их,только в одном месте-в своей помойке...
socialism 10 октября 2018 | 20:08
fekoff: Какой ещё шантаж? Не дают слова - пошли к черту.
Журналист из Германии Александр Сосновский считает позором поведение представителей украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он прокомментировал инцидент, когда 9 октября в кулуарах ПАСЕ представители Украины окружили журналистку телеканала «Россия 1» и стали выкрикивать лозунги.
«Это позор Европы то, что я здесь увидел, и то, что вы здесь пережили, — сказал Сосновский в разговоре со Скабеевой. — Я думаю, люди, которые посмотрели этот сюжет, не представляют себе в полной мере ужаса и страха, когда смотришь на этих прыгающих представителей власти, которые выкрикивают лозунги, за что в Германии однозначно сажают в тюрьму».
chubuk 10 октября 2018 | 20:14
socialism: Вы сами-то этот сюжет видели?
polikarpich 10 октября 2018 | 20:16
chubuk:
- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.
nestor199 10 октября 2018 | 20:22
chubuk: Я видел, понял, как рискуют мои близкие, проживающие на Украине, говоря со мной по телефону.
chubuk 10 октября 2018 | 20:29
nestor199: И я видел, но ни вы, ни я не ссылаемся на третье лицо.
ura_123 10 октября 2018 | 20:31
nestor199: Чемодан,вокзал;Киевский вокзал... Встречай с цветами)))
idruker 10 октября 2018 | 20:21
socialism: " Не дают слова - пошли к черту" - Дикари тогда получат слово, когда отучатся класть ноги на стол. А если захотят и дальше сидеть в салоне нахаляву, то будут вышвырнуты обратно в пещеры.
ura_123 10 октября 2018 | 20:28
socialism: Журналист из Германии Сосновский плакался Скабеевой?
В каком месте смеяться?
region62 10 октября 2018 | 20:05
Зачем платить деньги дармоедам?
seryj_wolk 10 октября 2018 | 20:11
region62: Зачем Совету Европы дармоеды-изгои? Пусть гордятся своей отсталостью в своей Евразии.
nestor199 10 октября 2018 | 20:06
Так исключайте. Чего ждете?
Финансовые обязательства? Если России предоставляют трибуну, то она платит, за предоставленную услугу. Если услугу не предоставили - за что платить?
ukretotakoividskota 10 октября 2018 | 20:07
Да ради бога, ждем.
nikvol 10 октября 2018 | 20:10
Не так обидно от выкинутых за эти годы денег, как от вреда неприменения смертной казни.
polikarpich 10 октября 2018 | 20:14
nikvol: Жаждешь? Кого первого чпокнем за "хищение в особо крупных"?
nikvol 10 октября 2018 | 20:26
polikarpich: Вопрос не в том, кого первым. Вопрос в том, чтобы никого не забыть.
drgonish 10 октября 2018 | 20:35
nikvol:
Казнь пока нельзя. Либерастия начнет сводить друг с другом счеты так, что 37-38 покажутся радикальным вегетарианством.
cedegrinn 10 октября 2018 | 20:10
Ну какая мы Европа?
Азиопа будет вернее.
volodyav 10 октября 2018 | 20:13
Это совет Европы по правам человека? Тогда да, России там делать нечего. Права человека в нашей стране это совершенно марсианский термин.
eduard53 10 октября 2018 | 20:19
Путистану надо свой совет склепать, по понятиям, и стать в нём самой северной кореей ...
kolenval99 10 октября 2018 | 20:20
Прощай, умытая Россия.
drgonish 10 октября 2018 | 20:21
Слать еврошестерок лесом. Нечего делать России в евроговорильнях, которые не решили ни одного значимого вопроса за все время своего существования. За эти же деньги лучше у турок купить двойной объем семечек подсолнуха.
ura_123 10 октября 2018 | 20:33
drgonish: У турок... А что,свой подсолнух уже не растёт по программе импортозамещения?
timber_head 10 октября 2018 | 20:22
Я просто поражаюсь "великим успехам Любимого Руководителя в сфере внешней политики". И как он дальше планирует, влиться в состав Поднебесной или просто отдать ей все земли от Тихого океана и до Урала? С Россией не имеющей никакой международной поддержки первый кто перестанет считаться - это Китай. Кому жаловаться побежим?
evgenyi 10 октября 2018 | 20:31
Ага !Вот только штаны подтянем.Еврожопых дармоедов кормит ? У нас своих бедных в избытке.
mamiluk 10 октября 2018 | 20:34
Европе это нужно было делать вчера-сегодня режим во всю подкупает и шантажирует европейцев по одиночке...они надеются в следующий раз взять реванш...обстановка тревожная,кроме того планируются провокации в восточноевропейских странах...и не прикрытая угроза Украине...Режим бросил все свои силы и средства на раскол в Европе...если они закрепятся в ПАСЕ,то уже начнут открыто угрожать всему западному миру....к тому же там окопались продажные сторонники путинизма...готовые снять санкции хоть завтра.