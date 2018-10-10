РФ могут исключить из Совета Европы в июне будущего года, если Москва не начнет платить взносы в бюджет организации

Россию могут исключить из Совета Европы в июне будущего года, если Москва не начнет платить взносы в бюджет организации. Об этом заявил на сессии ПАСЕ генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд. Он напомнил, что согласно уставу организации, если страна-член не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет, комитет министров обязан приостановить ее членство. Россия перестала платить взносы в организацию в 2017-м году.