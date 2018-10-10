Футболист Александр Кокорин пришел на допрос в Главное следственное управление столичного главка полиции

Ранее его адвокат просил перенести допрос на завтра, объясняя, что его подзащитный слишком поздно узнал о вызове.

Второй участник драки, Павел Мамаев, после допроса у следователя задержан по делу о хулиганстве. Он является подозреваемым в рамках уголовного дела. Подозреваемый может быть задержан на срок до 48-ми часов.

В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.