Футболист Александр Кокорин пришел на допрос в Главное следственное управление столичного главка полиции
Ранее его адвокат просил перенести допрос на завтра, объясняя, что его подзащитный слишком поздно узнал о вызове.
Второй участник драки, Павел Мамаев, после допроса у следователя задержан по делу о хулиганстве. Он является подозреваемым в рамках уголовного дела. Подозреваемый может быть задержан на срок до 48-ми часов.
В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Кокорин и Мамаев избили чиновника Минопромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Комментарии6
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ser_gey_love_roff 10 октября 2018 | 20:14
По тому, как поступят с этими высокооплачиваемыми гопниками, и будет ясно, кто такой Пак - влиятельный чиновник или лох обыкновенный. Правда, думаю, будет третий вариант: он выдоит из этих умственно недозрелых все бабло.
servelat 10 октября 2018 | 20:34
ser_gey_love_roff: ser_gey_love_roff: кокорин в день получает 10 тыс евро, лётчик аэрофлота в месяц, а Пак в квартал, кто из них круче?
satttana_perrrrkele 10 октября 2018 | 20:23
так он еще и сцЫкало!
Поясните, ПЛЗ, как можно требовать явки, используя не повестку (личное оповещение), а бла-бла по телевизору?
Очередная новация от юрЫстов типа Недимона?
sidor0ff 10 октября 2018 | 20:33
satttana_perrrrkele: Например: с помощью смс. По телефону. Способ используется уже лет пять. Не прилетало ещё?
kir_pich_101 10 октября 2018 | 20:30
Странная ситуация:
Никого не жаль. Ни футболистов, получающих большие деньги за имитацию игры, ни министра, который гребет бабло незаслуженно и много.
Неужели я так очерствел?
А вспоминается пенсионерка в очереди в аптеке...
sparky 10 октября 2018 | 20:35
kir_pich_101: Можно вспомнить еще молодую женщину, умершую от диабета, поскольку своих денег у неё не было, а положенные бесплатные лекарства ей не давали и даже не выписывали.