Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов
Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась. Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно.
Комментарии35
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uhovostro 10 октября 2018 | 20:02
Так их, значит, четверо было? Федоров и ещё какои-то Федотов?!..
tvitov66 10 октября 2018 | 20:15
uhovostro: нет, Д'Артаньяна ещё не рассекретили, только трёх мушкетёров из ГРУ
compare 10 октября 2018 | 20:31
uhovostro: вам смешно,пресмыкающиеся? а вот "серьезным" дядям,не до смеха...смотрите,своим тупорылым весельем наскребете себе "федора" в зад.проход....
ft18 10 октября 2018 | 20:03
Трус, Балбес и Бывалый, обр. 2018-го года ;)))
ykpodupa 10 октября 2018 | 20:04
Тысяча чертей ! Я боюсь даже представить как на самом деле зовут Скрипаля !)
kir_pich_101 10 октября 2018 | 20:04
Там еще много им известно, просто выдают малыми дозами.
И смотрят, как мы врем и извиваемся...
venezianez49 10 октября 2018 | 20:11
kir_pich_101:
Точно заметили.
Врёте и извиваетесь (в такт) Вы на Эхе изрядно вместе со всей "либеральной" палатой.
ac_dc 10 октября 2018 | 20:28
venezianez49:
Кончились придумки. И маня свежака не подкидывает. Пошла бессмысленная и убогая пурга
nestor199 10 октября 2018 | 20:13
kir_pich_101: Глядя на то, как вы врете и извиваетесь ...................... - весь МИР ржёт.
ura_123 10 октября 2018 | 20:22
nestor199: Весь рюзъкый мир?
anemon 10 октября 2018 | 20:24
nestor199: Весь мир ржет над вами и солнцеликим. Дипломированный разведчик, ёпрст!...
seryj_wolk 10 октября 2018 | 20:28
anemon: Ежедневно рфию и ее фюрерка обмакивают в их же дерьмо. Мир смеется над ними!
kottigr1 10 октября 2018 | 20:29
nestor199: весь МИР ржёт
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Всему Вашему миру в виде Северной Кореи и Сирии только и остается что ржать, на подножном корму.. Скоро к ним и россияне с бесплатным валежником подтянутся..
alex_melnikov Алексей Мельников 10 октября 2018 | 20:06
Опять спалились.
gosha27 10 октября 2018 | 20:22
alex_melnikov: Кто? Может это ты спалился,госдеповец?
ykpodupa 10 октября 2018 | 20:24
alex_melnikov: В далёком и хмуром Солсбери,
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня
Сотрудники из ГРУ…Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой…
В ушанках, шинелях с флягами,
ремень поправляя тугой…В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни,
им похер жара и метель….С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни
Кошмар, что зовут «Новичок»…В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка…
Что б не было глупых вопросов…Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери —
ты первым затеял войну…Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд
и вечером в Караганде…
nestor199 10 октября 2018 | 20:10
Там еще Путин рядом проходил ................ :)))))
savbensmb 10 октября 2018 | 20:14
nestor199: Проходил, я тоже видел.
nestor199 10 октября 2018 | 20:18
savbensmb: Во! Вот он и траванул Скрипалей .............. зуб даю.
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 20:23
nestor199:
раз Вы так хорошо информированы, то расскажите настоящие ф.и.о. Путина и его реальную биографию
savbensmb 10 октября 2018 | 20:27
nestor199: А зубы то нормальные? А эти двое чего делали?
pepetz 10 октября 2018 | 20:30
nestor199:
Не, Путин крысиным ядом травит.
snikkersnepper 10 октября 2018 | 20:26
nestor199:
Вполне возможно. Учитывая, что в оригинале публикации этот вывод не аргументирован вообще никак. Назови первую попавшуюся фамилию. Федотов? А давай. Почему, как - все равно никому не интересно. Подтверждение? Это что за ересь такая?
Это уже что-то невообразимое. Я отказываюсь признавать себя одним биологическим видом с этим.
Что интересно - мой коммент с вопросом, как могли Чепига и Мишкин летом 2014 года быть спецназовцами, участвующими в боевых действиях, а осенью того же года - внедренными заграничными агентами, действующими под псевдонимом, Эхонько благополучно потерло.
Видать, мешал Мельниковы гыгыгыкать.
wojskowy Марек Качоровски 10 октября 2018 | 20:35
snikkersnepper: Так же как и вы. Работать на предприятии 11 месяцев и раз на 12 оказаться в Сочи. Или этого быть не может? Или по Вашему внедрение должно занимать несколько лет?
vilingrad 10 октября 2018 | 20:11
Номер на троих? Однако...Три Героя России в одной койке:)
Это Федотов издавал эротические звуки?
tvitov66 10 октября 2018 | 20:17
vilingrad: он видать пробрался к ним в номер под видом женщины пониженной социальной ответственности и принёс гербарий из канабиса
gvs 10 октября 2018 | 20:19
vilingrad:
Но могут действовать они не прямиком
Шасть в купе, и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед
(В.С.Высоцкий) (с)
bezverie 10 октября 2018 | 20:12
подходят Чепига и Мишкин к Фетову с бутылочкой одеколона, и говорят: "Третьим будешь?"....
region62 10 октября 2018 | 20:12
Целых трое бойцов ГРУ не смогли отравить одну пьяную предательскую морду...которая никому даже не нужна.Смешно читать эти сопли журнализДов.)
nestor199 10 октября 2018 | 20:16
region62: Вы не поверите, но ни трое бойцов ГРУ, ни весь спецназ ГРУ не могут отравить одну предательскую морду. Их просто к этому не готовят.
ac_dc 10 октября 2018 | 20:33
nestor199:
Не говорите загадками
А где ж тогда их готовят?
sharko_2 10 октября 2018 | 20:23
Сергей Федотов - псевдо. Но и этого идентифицируют.
kara 10 октября 2018 | 20:24
"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
а где про это?
basman 10 октября 2018 | 20:32
kara: терпение, мой друг. Все будет. Как и фото Мишкина со стенда Героев России в мед академии...
mas_mas 10 октября 2018 | 20:29
Прикольно читать как тролли пригожинские про меж себя балакают, я ржать! )))