Z Архив новостей новости
5 35 6 8365
20:00, 10 октября 2018

Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов

Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника. По данным издания, Федотов был в Лондоне в то же время, что и Боширов с Петровым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними. «Фонтанка» пишет, что Федотов также вместе с Бошировым и Петровым находится в Праге с 14-м году, когда они следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. Информация о Федотове была у Скотланд-Ярда с самого начала, но до сих пор не обнародовалась. Возможно, потому, что Петров и Боширов вместе попали на запись видеокамер в Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался отдельно.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

uhovostro 10 октября 2018 | 20:02

Так их, значит, четверо было? Федоров и ещё какои-то Федотов?!..

tvitov66 10 октября 2018 | 20:15

uhovostro: нет, Д'Артаньяна ещё не рассекретили, только трёх мушкетёров из ГРУ

compare 10 октября 2018 | 20:31

uhovostro: вам смешно,пресмыкающиеся? а вот "серьезным" дядям,не до смеха...смотрите,своим тупорылым весельем наскребете себе "федора" в зад.проход....

ft18 10 октября 2018 | 20:03

Трус, Балбес и Бывалый, обр. 2018-го года ;)))

ykpodupa 10 октября 2018 | 20:04

Тысяча чертей ! Я боюсь даже представить как на самом деле зовут Скрипаля !)

kir_pich_101 10 октября 2018 | 20:04

Там еще много им известно, просто выдают малыми дозами.
И смотрят, как мы врем и извиваемся...

venezianez49 10 октября 2018 | 20:11

kir_pich_101:
Точно заметили.
Врёте и извиваетесь (в такт) Вы на Эхе изрядно вместе со всей "либеральной" палатой.

ac_dc 10 октября 2018 | 20:28

venezianez49:
Кончились придумки. И маня свежака не подкидывает. Пошла бессмысленная и убогая пурга

nestor199 10 октября 2018 | 20:13

kir_pich_101: Глядя на то, как вы врете и извиваетесь ...................... - весь МИР ржёт.

ura_123 10 октября 2018 | 20:22

nestor199: Весь рюзъкый мир?

anemon 10 октября 2018 | 20:24

nestor199: Весь мир ржет над вами и солнцеликим. Дипломированный разведчик, ёпрст!...

seryj_wolk 10 октября 2018 | 20:28

anemon: Ежедневно рфию и ее фюрерка обмакивают в их же дерьмо. Мир смеется над ними!

kottigr1 10 октября 2018 | 20:29

nestor199: весь МИР ржёт
-----------------------------------------------
Всему Вашему миру в виде Северной Кореи и Сирии только и остается что ржать, на подножном корму.. Скоро к ним и россияне с бесплатным валежником подтянутся..

alex_melnikov Алексей Мельников 10 октября 2018 | 20:06

Опять спалились.

gosha27 10 октября 2018 | 20:22

alex_melnikov: Кто? Может это ты спалился,госдеповец?

ykpodupa 10 октября 2018 | 20:24

alex_melnikov: В далёком и хмуром Солсбери,
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня
Сотрудники из ГРУ…Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой…
В ушанках, шинелях с флягами,
ремень поправляя тугой…В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни,
им похер жара и метель….С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни
Кошмар, что зовут «Новичок»…В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка…
Что б не было глупых вопросов…Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери —
ты первым затеял войну…Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд
и вечером в Караганде…

nestor199 10 октября 2018 | 20:10

Там еще Путин рядом проходил ................ :)))))

savbensmb 10 октября 2018 | 20:14

nestor199: Проходил, я тоже видел.

nestor199 10 октября 2018 | 20:18

savbensmb: Во! Вот он и траванул Скрипалей .............. зуб даю.

archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 20:23

nestor199:
раз Вы так хорошо информированы, то расскажите настоящие ф.и.о. Путина и его реальную биографию

savbensmb 10 октября 2018 | 20:27

nestor199: А зубы то нормальные? А эти двое чего делали?

pepetz 10 октября 2018 | 20:30

nestor199:

Не, Путин крысиным ядом травит.

snikkersnepper 10 октября 2018 | 20:26

nestor199:

Вполне возможно. Учитывая, что в оригинале публикации этот вывод не аргументирован вообще никак. Назови первую попавшуюся фамилию. Федотов? А давай. Почему, как - все равно никому не интересно. Подтверждение? Это что за ересь такая?

Это уже что-то невообразимое. Я отказываюсь признавать себя одним биологическим видом с этим.

Что интересно - мой коммент с вопросом, как могли Чепига и Мишкин летом 2014 года быть спецназовцами, участвующими в боевых действиях, а осенью того же года - внедренными заграничными агентами, действующими под псевдонимом, Эхонько благополучно потерло.

Видать, мешал Мельниковы гыгыгыкать.

wojskowy Марек Качоровски 10 октября 2018 | 20:35

snikkersnepper: Так же как и вы. Работать на предприятии 11 месяцев и раз на 12 оказаться в Сочи. Или этого быть не может? Или по Вашему внедрение должно занимать несколько лет?

vilingrad 10 октября 2018 | 20:11

Номер на троих? Однако...Три Героя России в одной койке:)
Это Федотов издавал эротические звуки?

tvitov66 10 октября 2018 | 20:17

vilingrad: он видать пробрался к ним в номер под видом женщины пониженной социальной ответственности и принёс гербарий из канабиса

gvs 10 октября 2018 | 20:19

vilingrad:
Но могут действовать они не прямиком
Шасть в купе, и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед

(В.С.Высоцкий) (с)

bezverie 10 октября 2018 | 20:12

подходят Чепига и Мишкин к Фетову с бутылочкой одеколона, и говорят: "Третьим будешь?"....

region62 10 октября 2018 | 20:12

Целых трое бойцов ГРУ не смогли отравить одну пьяную предательскую морду...которая никому даже не нужна.Смешно читать эти сопли журнализДов.)

nestor199 10 октября 2018 | 20:16

region62: Вы не поверите, но ни трое бойцов ГРУ, ни весь спецназ ГРУ не могут отравить одну предательскую морду. Их просто к этому не готовят.

ac_dc 10 октября 2018 | 20:33

nestor199:
Не говорите загадками
А где ж тогда их готовят?

sharko_2 10 октября 2018 | 20:23

Сергей Федотов - псевдо. Но и этого идентифицируют.

kara 10 октября 2018 | 20:24

"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.

а где про это?

basman 10 октября 2018 | 20:32

kara: терпение, мой друг. Все будет. Как и фото Мишкина со стенда Героев России в мед академии...

mas_mas 10 октября 2018 | 20:29

Прикольно читать как тролли пригожинские про меж себя балакают, я ржать! )))

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 205 6 23163 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Свершилось! Полтавченко ушел в отставку Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями…

5 131 6 29861 03.10
Kпетербург, губернаторы, выборы, демократия, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 98 6 11282 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 7992 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 126 6 14851 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 70 6 8463 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 201 6 24649 07:56
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15508 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48352 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15306 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11795 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6334 05.10
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5338 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома…

5 74 6 11011
Новости

Украина предъявит новое обвинение депутату Госдумы Наталье Поклонской, на этот раз в военных преступлениях Поклонская обвиняется по двум эпизодам, в том числе в личном участии запрете Меджлиса крымско-татарского народа, а также в участии преследования режиссера Олега Сенцова…

5 41 6 6382
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 124. «Заехать мне к чечено-ингушам?..» На встрече с артистами театров Высоцкий спел только эту одну песню. Другие были уже неуместны. В зале были те, кто лично пережили депортацию, многие плакали…

5 172 6 27523 06.10
Kвысоцкий, творчество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей…

5 53 6 15403
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 85 6 170401 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 135 6 23941 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 291 6 295861 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 164547 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329353
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3694277

Сегодня в эфире