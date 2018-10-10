Роскино: Семь российских картин будут представлены на кинофестивале в Лондоне в этом году

Семь российских картин будут представлены на кинофестивале в Лондоне в этом году. Среди них «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-мл., сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе.

«Лондон выбирал из лучших, поэтому было отобрано «Лето», был отобран «Довлатов», который представлял Россию в конкурсе Берлинского фестиваля. Замечательно, что в программу вошли два таких разных фильма, подчерка и творца, фильмы про разные периоды и разные по культурному смыслу, но оба посвященные известным людям», — заявила она.

Е.Мцитуридзе отметила, что также будет показан немой фильм 1929 года «Обломок империи» Фридриха Эрмлера, фильмы, снятые в копродукции – «Хрусталь» Дарьи Жук и «Профиль» Тимура Бекмамбетова, а также две короткометражные картины.

По словам Е.Мцитуридзе, все фильмы были отобраны из программ других престижных кинофестивалей с учетом их фестивального характера и интереса на рынках. При этом коммерческое кино для участия в фестивале не рассматривалось, подчеркнула она.

Е.Мцитуридзе также добавила, что РОСКИНО седьмой год подряд становится культурным партнером Лондонского кинофестиваля, обеспечивает международную пиар-поддержку и консультирует фестиваль по актуальным проектам года.

Лондонский кинофестиваль — один из самых крупных и влиятельных международных кинофестивалей. Он проводится с 1956 года.