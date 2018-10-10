«Единая Россия» направила запрос в Министерство просвещения по поводу памятки первоклассникам
«Единая Россия» направила запрос в Министерство просвещения по поводу памятки первоклассникам, которая распространялась в школах Петербурга, а также Нижегородской и Ивановской областей. Она называется «Пять правил для родителей первоклассников». В памятке советуют не ожидать, что в школе ребенка полюбят, будут заботиться о нем, что там разовьются способности ребенка и его творческий потенциал. По мнению координатора семейного проекта «Единой России» Ольги Окуневой, этот документ противоречит национальному проекту образования, — сообщает Интерфакс.
Комментарии22
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djuga 10 октября 2018 | 19:38
не ожидать, что в школе ребенка полюбят, будут заботиться о нем, что там разовьются способности ребенка и его творческий потенциал
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Пипец!!!
Кто-нибудь понимает, что это было?
svetalana 10 октября 2018 | 19:40
djuga: чистая правда и ничего, кроме правды.
danko1 10 октября 2018 | 19:49
svetalana: Правильная памятка.
Ведь Жириновский сказал, что умные люди опасны для власти. Поэтому родители должны их учить.
А чему могут в нравственном плане научить ворующие голоса учителя?
Да и когда какие программы у нас выполнялись? Главное, попилить на них и к власти приблизиться.
djuga 10 октября 2018 | 19:50
svetalana: чистая правда и ничего, кроме правды.
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Если это так, то остается лишь прокричать: Слава Путину - новатору и первопроходцу в деле воспитания будущих поколений!
Но, вообще-то, я в шоке.
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 19:52
djuga: Вообще то воспитание в обязанности школы не входит, учите матчасть!
alexisgross_082018 10 октября 2018 | 19:45
djuga: Просто существует три больших типа людей - оптимисты. пессимисты и хамы реалисты. Памятку писали самые правильные люди - хамы реалисты ;))
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 19:45
djuga: Кто-нибудь понимает, что это было?
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А чего тут понимать то? Окуевшие в корень родители-хомячки проявили инициативу!
kir_pich_101 10 октября 2018 | 19:39
Шестым пунктом надо добавить каждонедельные собрания, на которых основная повестка дня - сбор денег "начтотоопять"...
shoorah 10 октября 2018 | 20:07
kir_pich_101: Деньги в школах давно не собирают.
vladimir1967 10 октября 2018 | 20:18
shoorah: их просто отнимают.
kryimzdick 10 октября 2018 | 19:43
Правду написали, удивительно. А еще учителя будут писать на лбу учеников и всячески их унижать и топтать личность, в перерывах между вбросами на выборах
compare 10 октября 2018 | 19:45
дельное и честное руководство для родителей..............
seryj_wolk 10 октября 2018 | 19:46
Вот она, реальность! Вот что рфский ребенок может ждать от школы! Он должен знать, что его в трудной ситуации обязательно бросят!
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 19:49
seryj_wolk: А почему он от школы должен что-то ждать? Он туда учиться должен ходить, а не ждать чего-то.
bezverie 10 октября 2018 | 19:51
а-ха-ха-ха!!! памятка!!! бессмысленная и беспощадная, как и все в ЕР!!!
bezverie 10 октября 2018 | 19:54
тролли где? тема так себе?
divannaya_analitika 10 октября 2018 | 19:56
bezverie: ждут памятки от "босса"
democ 10 октября 2018 | 19:57
Чётко и доходчиво. Современные родители действительно уверовали, что их ребёнка, персонально!, должны боготворить, любить и облизывать. И это начинается ещё с детсада.
sasass 10 октября 2018 | 20:00
Россия вся уже завшивилась и блохами окуталась - везде теперь ищут блох и давят вшей , других дел уже нет...
vova36 10 октября 2018 | 20:05
не любит власть правду, в любом ее проявлении, зато ее любит народ, я не о правде, а о власти
volodyav 10 октября 2018 | 20:07
зато правда, как ни крути
timber_head 10 октября 2018 | 20:14
"этот документ противоречит национальному проекту образования"
Зато этот документ полностью отражает сущность нашего "образования".