Убитая в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина жаловалась на угрозы

Это было связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве с электронными железнодорожными билетами. Шишкина обращалась с просьбой о госзащите. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Между тем, источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что следователю предложили госзащиту, но она сама отказалась.



Евгению Шишкину убили сегодня рано утром в Красногорске. В качестве одной из версий рассматривается ее профессиональная деятельность.