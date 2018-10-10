Убитая в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина жаловалась на угрозы
Это было связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве с электронными железнодорожными билетами. Шишкина обращалась с просьбой о госзащите. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Между тем, источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что следователю предложили госзащиту, но она сама отказалась.
Евгению Шишкину убили сегодня рано утром в Красногорске. В качестве одной из версий рассматривается ее профессиональная деятельность.
Комментарии7
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uhovostro 10 октября 2018 | 19:41
Она сама отказалась и поэтому пришлось её убить...
danko1 10 октября 2018 | 19:41
Зимой еще подорвали её автомобиль, но ей удалось выбраться невредимой.
Но тогда она дело о наркотиках вела.
ac_dc 10 октября 2018 | 19:49
danko1:
отказалась...
Сказал правоохранительный источник.
Это после взорванного автомобиля?
У ментов на это ( и для своих тоже, как оказывается ) всегда припасен смехуечек.\: Вот убьют, тогда мы заявление то и примем. А щас - на каком основаньи?
avturbin 10 октября 2018 | 19:57
Это вам не бандитские 90-е, слава Путину!
А женщину жалко. Походу была представительницей редкого и вымирающего вида честных следаков.
ser_gey_love_roff 10 октября 2018 | 20:02
avturbin: увы, все закономерно, честь и бандитизм в одной стране не совме
yakhinr 10 октября 2018 | 20:09
Всем известно, кто настоящие бандиты в стране. Они «крышуют» все бизнесы в регионе, поэтому всегда недолго следет ждать команды сверху: «мочить» честных и глупых, потому, что есть более покладистый следак, с личными проблемами, которого легче держать за яйца.
ugiazov 10 октября 2018 | 20:26
Её разрешили убить или велели убить?