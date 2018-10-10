Виталий Мутко вернется на пост президента РФС, — сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник в этой организации. По его данным, об этом будет объявлено завтра. Мутко ушел с этого поста в декабре прошлого года, накануне Чемпионата мира по футболу. Тогда выдвигались версии, что ФИФА оказала давление на российские власти, требуя уволить чиновника, замешанного в допинговом скандале.