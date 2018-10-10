Виталий Мутко вернется на пост президента РФС
Виталий Мутко вернется на пост президента РФС, — сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник в этой организации. По его данным, об этом будет объявлено завтра. Мутко ушел с этого поста в декабре прошлого года, накануне Чемпионата мира по футболу. Тогда выдвигались версии, что ФИФА оказала давление на российские власти, требуя уволить чиновника, замешанного в допинговом скандале.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
romaschka57 10 октября 2018 | 19:37
круговорот участников круговой поруки
kir_pich_101 10 октября 2018 | 19:41
romaschka57: "Оно" не тонет...
"Всегда на плаву!" - его лозунг.
danko1 10 октября 2018 | 19:44
kir_pich_101: Непотопляемый гэбэшник, как Рогозин и прочие подельники.
Сколько угодно могут всё разваливать и позорить Россию, а Путин их только местами менять может.
merelymy 10 октября 2018 | 19:48
Он-то вернется, а где будут май харт и фИфа.
pro_hanov 10 октября 2018 | 19:50
merelymy: Мутко возвращается. Виз из э гуд ньюс.
tvitov66 10 октября 2018 | 20:22
Лец ми спик фром май харт ин инглиш. (Аплодисменты). Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа. Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн.
eugene_netchaev 10 октября 2018 | 20:30
Позорники. А потом удивляются, почему их презирает весь мир.
kottigr1 10 октября 2018 | 19:57
merelymy: айл би бэк?
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 19:58
kir_pich_101:
"...другого мудка у меня для вас нет..." (с) буратина
теперь уж кокоринов и мамаев вздохнут спокойно - дела закроют, им повысят зряплату миллиона на 2 - мудко разберётся с РФС - как можно таких талантливых спортсмэнов гнобить? да весь минпромторг не стОит одного пальца на ножках таких фуйболистов, успешно проигрывающих все международные встречи, кроме договорных, разумеется
djuga 10 октября 2018 | 19:47
romaschka57: круговорот участников круговой поруки
===================================================================================
Работяга!
Интересно, он у Медведева на посту вице-премьера уже всё наладил, у нас уже всё везде хорошо?
alger 10 октября 2018 | 19:40
правильное решение, при нем мирно жрали мельдоний, а теперь вона что вытворяют.
еще годик и на Олимпиаду кроме женщин выставить будет некого
нет, лучше мельдоний и немножко брома
vladimir1967 10 октября 2018 | 19:41
Вечный номенклатурный жополиз.
divannaya_analitika 10 октября 2018 | 19:42
Футболисты вона как бунтуют, Мутко взад требуют.
savbensmb 10 октября 2018 | 19:43
Интересно, а с какой зарплатой за наш счёт?
compare 10 октября 2018 | 19:43
и полетит "рфс" в зияющие мутковы высоты...
abu_vgrobu 10 октября 2018 | 19:49
Опять это непотопляемое существо ?!
jamba 10 октября 2018 | 20:00
- Алло, Леонтьич, давай возвращайся в РФС! А то, без тебя там опять бардак!
- Владим Владимыч,лец ми спик фром май харт ин инглиш!
- Нее, не, токо без этого, английского не надо! А то, я в тебя стулом брошу!;))))
sasass 10 октября 2018 | 20:04
Он специалист по допингам и больше ничего делать не умеет и поэтому его возвращают в допинговую стихию ....
timbuktu 10 октября 2018 | 20:06
пу - верный друг
kazlevich1949 10 октября 2018 | 20:22
Такое чувство, что Мутко единственный кто в РФС прекрасно английский доходчивый язык знает...