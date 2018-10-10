Александр Кокорин явился к следователю

Павел Мамаев, который вместе с Кокориным участвовал в драках, сейчас находится на допросе у следователя. В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.