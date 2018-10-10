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19:33, 10 октября 2018

Александр Кокорин явился к следователю

Павел Мамаев, который вместе с Кокориным участвовал в драках, сейчас находится на допросе у следователя. В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.

Комментарии

12

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kryimzdick 10 октября 2018 | 19:35

Не "участвовал в драке", а нападали на граждан.
А то получается типа мимо проходил, тут драка, корейцы метелятся, дай думаю, поучаствую.

djuga 10 октября 2018 | 19:44

kryimzdick: Не "участвовал в драке", а нападали на граждан.
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Я не понял - в заголовке назван Кокорин, а пишут про Мамаева...
Так явился Кокорин или адвокату удалось "перенести на завтра"?

michael_c 10 октября 2018 | 19:57

Пора бы СМИ вернуться к более важным делам . Слишком уж увлеклись "футболом" ...
Появляется подозрение в манипулировании ...

djuga 10 октября 2018 | 20:01

michael_c: Появляется подозрение в манипулировании ...
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Не соглашусь, увы. Это не про зажравшихся, потерявших ориентацию в пространстве и совесть футболёров и даже не про наш футбол. Это про нас и про нашу страну.

michael_c 10 октября 2018 | 20:11

djuga: Этот обычный день футболистов , который только волей случая стал известен . Не нарвись они на "большую силу" чем они сами , и об этом бы просто не узнали ... Тут не имеет большого значение , футболисты ли это , Урин с Фаассеном или Улюкаев с Сечиным . Это тенденция ...

kara 10 октября 2018 | 19:44

Да и зоне с ними!
Послушать Жириновского и отправить в Сирию в футбол играть

m_doc 10 октября 2018 | 19:56

kara: Жирика можно безболезненно отправить туда же за компанию за былые заслуги - то же самое принародное хулиганство. Вот уж кто образец вопиющей распущенности и безнаказанности.

abu_vgrobu 10 октября 2018 | 19:52

Надеюсь это уголовное дело доведут до конца и оно не развалится, под давлением, различных "звезд" и "звездных друзей" и 48 часов ареста, это только начало их новой "карьеры"...

alex_sionist 10 октября 2018 | 19:54

не о чем говорить этих подонков пытаются отмыть они ведь часть по вставанию с колен и распилу денег

ft18 10 октября 2018 | 19:59

Парикмахер стрижет ПОЛИЦЕЙСКОГО.
— Ну как дела в МВД? Что там с Мамаевым, Кокориным?
— Да, ничего, нормально...
Через пару минут
— Ну как у вас в МВД дела? Что там Мамаев, Кокорин?
— Да нормально, спасибо...
Ещё через пару минут
— Ну чего там, в МВД как? Как Мамаев, Кокорин?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.

;))) ;))) ;)))

balya 10 октября 2018 | 20:20

Что же такое сказал федеральный чиновник горячим российским футболистам, что они настучали ему по самоуверенной башке, чтобы он прочувствовал все тяготы российского футбола. Но как всякий чиновник, тем более федерального уровня, он имеет кучу возможностей, чтобы испоганить ребятам жизнь.

ionessi 10 октября 2018 | 20:32

Платить и каяться. Каяться и платить. Это теперь будет лейтмотивом для жизни этих недоумков на многое месяцы. Если не годы.
Так как господин Пак - человек небедный, и его парой сотен тысяч зеленых не удивить. Так что платить придется много. И каяться долго.

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