Фильмы «Лето» Серебренникова и «Довлатов» Германа-младшего представят Россию на Лондонском кинофестивале
Фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего представят Россию на Лондонском кинофестивале в этом году. Это решение обусловлено их большим успехом на других площадках, — сказала «Эху Москвы» генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.
Она добавила, что в общей сложности от России на этот фестиваль едут семь фильмов. По её словам, это большая удача.
Комментарии4
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ura_123 10 октября 2018 | 19:19
Лето,мягко говоря,не очень удачный фильм. Совсем не про ” Лето” Цоя,а про ” Лето” Науменко. ИМХО
timbuktu 10 октября 2018 | 19:26
а як же творения михалкова и шахназарова?
россия хочет пустить лондону пыль в глаза? а где тогда режиссёр фильма "Лето"?
rus095 10 октября 2018 | 19:34
Бездарность рекламирующая еще большую бездарность... так и хочется сказать:
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
kryimzdick 10 октября 2018 | 19:38
фильмы оба про исторических и культурных противников нынешнего режима, оба. Оба от не лояльных режиссеров (Герман никогда, а Серебряков наверное под арестом подрастерял лояльность).