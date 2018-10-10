Фильмы «Лето» Серебренникова и «Довлатов» Германа-младшего представят Россию на Лондонском кинофестивале

Фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего представят Россию на Лондонском кинофестивале в этом году. Это решение обусловлено их большим успехом на других площадках, — сказала «Эху Москвы» генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Она добавила, что в общей сложности от России на этот фестиваль едут семь фильмов. По её словам, это большая удача.