Главный прокурор страны: Следствие не может утверждать, что убийство Мариновой связано с профдеятельностью

Следствие не может утверждать, что убийство Виктории Мариновой связано с профессиональной деятельностью журналистки, сказал главный прокурор страны Сотир Цацаров. На данный момент, заверил он, не отказываются ни от одной из версий:

«Заочно подозреваемому предъявлены обвинения по двум статьям. За изнасилование закон предусматривает тюремное заключение от 10 до 20 лет. По второму обвинению – в преднамеренном убийстве, совершенном с особой жестокостью, Северин может получить до 20 лет тюремного заключения, пожизненный срок или даже пожизненный срок без права на смягчение».

Виктория Маринова занималась расследованиями. В том числе она рассказывала о фактах хищений бюджетных средств и дотаций из фондов Евросоюза. В ее материалах также упоминаются фирмы, высокопоставленные политики и бизнесмены, связанные с российской компанией «Лукойл», или болгарские девелоперские компании, принадлежащие гражданам России.