Главный прокурор страны: Следствие не может утверждать, что убийство Мариновой связано с профдеятельностью
Следствие не может утверждать, что убийство Виктории Мариновой связано с профессиональной деятельностью журналистки, сказал главный прокурор страны Сотир Цацаров. На данный момент, заверил он, не отказываются ни от одной из версий:
«Заочно подозреваемому предъявлены обвинения по двум статьям. За изнасилование закон предусматривает тюремное заключение от 10 до 20 лет. По второму обвинению – в преднамеренном убийстве, совершенном с особой жестокостью, Северин может получить до 20 лет тюремного заключения, пожизненный срок или даже пожизненный срок без права на смягчение».
Виктория Маринова занималась расследованиями. В том числе она рассказывала о фактах хищений бюджетных средств и дотаций из фондов Евросоюза. В ее материалах также упоминаются фирмы, высокопоставленные политики и бизнесмены, связанные с российской компанией «Лукойл», или болгарские девелоперские компании, принадлежащие гражданам России.
Комментарии5
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kottigr1 10 октября 2018 | 19:08
Странно, что про это вообще СМИ сообщили.. Этих следователей, прокуроров, ментов мочат пачками по всей стране.. Распугают ведь лохов такими новостями. Они же прутся туда денег зарабатывать, а заодно и глав-Вора защищают. Вот если они узнают, что там их ещё и убивают, могут ведь и не пойти..
novyyrusic 10 октября 2018 | 19:11
kottigr1: Новостники Эха работают отвратительно.
Они не сообщили прокурор какой страны это сказал.
А дело происходит в Болгарии и убили журналистку.
zonda_3 10 октября 2018 | 20:09
novyyrusic:
Ранее писали, что была убита российский следователь kottigr пeрепутал, вот и весь конфуз
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 20:12
novyyrusic:
как же не сообщили :
генеральный прокурор страны /а дело происходит в Болгарии - это да/ - Сортир Цацаров
другое дело, что занималась она расследованиями по делишкам Лукойла и российских девелоперских компаний, работающих в Болгарии
sapienti sat
android8835 10 октября 2018 | 19:41
вы хоть пишите какой страны главный прокурор, а то я грешным делом подумал, что Чайку посадили уже