Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра
Ранее столичный главк МВД заявил, что Кокорин не прибыл к следователю до назначенных 18-ти часов, поэтому начинается процедура объявления его в федеральный розыск.
Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.
Комментарии20
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kottigr1 10 октября 2018 | 19:04
Ушел за "Терек".. ! А оттуда выдачи нет..
pattrick 10 октября 2018 | 19:08
Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра...
С похмелья?
gordy 10 октября 2018 | 19:21
"Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра"
Время было назначено: не успел - приведут под конвоем?
ura_123 10 октября 2018 | 19:27
gordy: Ну что вы,это же не Навальный.Это обычная гопота понаехавшие из своих зажопинсков и вдруг почуявшие себя схватившими бога за бороду.
alcatraz 10 октября 2018 | 19:19
kottigr1: Данафуй он там нужен этот Кокорин вместе с Мамаевым...только если на кирпичный заводик их пристроить)))
savbensmb 10 октября 2018 | 19:05
Посмотрим...
zapadnay 10 октября 2018 | 19:12
Как чудесно все складывается: с одной стороны призывают, с другой просят войти в положение и перенести встречу назавтра. А люди тем временем избиты.
savbensmb 10 октября 2018 | 19:38
zapadnay: Посмотрим... Мне интересно как деньги на всё это влияют. Адвокаты, адвокаты адвокатов... Какова вся эта система безнаказанности, диванного патриотизма, вседозволенности...
nnikolay 10 октября 2018 | 19:05
:-)) Не до того сейчас парню.
x_signal 10 октября 2018 | 19:06
А потом на послезавтра...
zig66 10 октября 2018 | 19:11
А что сегодня - голова болит.
philanthrop 10 октября 2018 | 19:12
Впятером одного бить только храбрец?
ramses333 10 октября 2018 | 19:16
Дело говорит адвокат. Сашка-то Кокорин, поди, болеет шибко после вчерашнего. Все кулаки отбил напрочь. Так что надо бы перенести допрос на недельку.
jamba 10 октября 2018 | 19:18
Некая команда "Урал" уже заявила, что готова принять в свои ряды лишенцев! Видимо, за Уралом, там все иначе, там край ссыльных, сильные традиции криминальной культуры. Возможно, с их приездом, команду даже переименуют в "Каторжанин".
В свою очередь, папаша Мамаева пожелал "Краснодару" гореть в аду! Но, старик ошибся! В аду ничего не горит, там нет даже спичек! Там все просто, как здесь- кафешные интерьеры, а в них бегают придурки и швыряются стульями!
djuga 10 октября 2018 | 19:34
jamba: папаша Мамаева пожелал "Краснодару" гореть в аду!
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Да.
Отец Мамаева: "Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все!"
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Обычный парень, на обычной работе зарабатывает обычные деньги - 150 тысяч евро в месяц...
Пять тысяч евро в день - у нас полстраны за год такого не получают! И это не считая премиальных, спонсорских и прочего.
Теперь понятно в кого сын пошел. Верно говорят: от осинки не родятся апельсинки.
oldbobby 10 октября 2018 | 19:37
jamba: и наверняка, жидкими стульями.
oldbobby 10 октября 2018 | 19:19
То, что он мудак было понятно, но чтобы до такой степени....
j_partizan 10 октября 2018 | 19:22
«Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.
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Т.е. заранее известно, что суд его не накажет и мера пресечения в виде содержания под стражей к нему применена не будет?
mozhem_povtorit 10 октября 2018 | 19:29
Хочет с вернувшимся с допроса Мамаевым посовещаться.
chichanik 10 октября 2018 | 19:32
А, сто, в СИЗО местечка до завтра не найдётся?
Всё переполнено Навальными?