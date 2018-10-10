Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра...

Ранее столичный главк МВД заявил, что Кокорин не прибыл к следователю до назначенных 18-ти часов, поэтому начинается процедура объявления его в федеральный розыск.

Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.