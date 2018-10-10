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19:00, 10 октября 2018

Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра

Ранее столичный главк МВД заявил, что Кокорин не прибыл к следователю до назначенных 18-ти часов, поэтому начинается процедура объявления его в федеральный розыск.

Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.

Комментарии

20

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kottigr1 10 октября 2018 | 19:04

Ушел за "Терек".. ! А оттуда выдачи нет..

pattrick 10 октября 2018 | 19:08

Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра...

С похмелья?

gordy 10 октября 2018 | 19:21

"Адвокат футболиста Александра Кокорина обратился к следователю с просьбой перенести допрос его подзащитного на завтра"

Время было назначено: не успел - приведут под конвоем?

ura_123 10 октября 2018 | 19:27

gordy: Ну что вы,это же не Навальный.Это обычная гопота понаехавшие из своих зажопинсков и вдруг почуявшие себя схватившими бога за бороду.

alcatraz 10 октября 2018 | 19:19

kottigr1: Данафуй он там нужен этот Кокорин вместе с Мамаевым...только если на кирпичный заводик их пристроить)))

savbensmb 10 октября 2018 | 19:05

Посмотрим...

zapadnay 10 октября 2018 | 19:12

Как чудесно все складывается: с одной стороны призывают, с другой просят войти в положение и перенести встречу назавтра. А люди тем временем избиты.

savbensmb 10 октября 2018 | 19:38

zapadnay: Посмотрим... Мне интересно как деньги на всё это влияют. Адвокаты, адвокаты адвокатов... Какова вся эта система безнаказанности, диванного патриотизма, вседозволенности...

nnikolay 10 октября 2018 | 19:05

:-)) Не до того сейчас парню.

x_signal 10 октября 2018 | 19:06

А потом на послезавтра...

zig66 10 октября 2018 | 19:11

А что сегодня - голова болит.

philanthrop 10 октября 2018 | 19:12

Впятером одного бить только храбрец?

ramses333 10 октября 2018 | 19:16

Дело говорит адвокат. Сашка-то Кокорин, поди, болеет шибко после вчерашнего. Все кулаки отбил напрочь. Так что надо бы перенести допрос на недельку.

jamba 10 октября 2018 | 19:18

Некая команда "Урал" уже заявила, что готова принять в свои ряды лишенцев! Видимо, за Уралом, там все иначе, там край ссыльных, сильные традиции криминальной культуры. Возможно, с их приездом, команду даже переименуют в "Каторжанин".
В свою очередь, папаша Мамаева пожелал "Краснодару" гореть в аду! Но, старик ошибся! В аду ничего не горит, там нет даже спичек! Там все просто, как здесь- кафешные интерьеры, а в них бегают придурки и швыряются стульями!

djuga 10 октября 2018 | 19:34

jamba: папаша Мамаева пожелал "Краснодару" гореть в аду!
===========================================================================
Да.
Отец Мамаева: "Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все!"
-------------------------------------------------------------------

Обычный парень, на обычной работе зарабатывает обычные деньги - 150 тысяч евро в месяц...
Пять тысяч евро в день - у нас полстраны за год такого не получают! И это не считая премиальных, спонсорских и прочего.
Теперь понятно в кого сын пошел. Верно говорят: от осинки не родятся апельсинки.

oldbobby 10 октября 2018 | 19:37

jamba: и наверняка, жидкими стульями.

oldbobby 10 октября 2018 | 19:19

То, что он мудак было понятно, но чтобы до такой степени....

j_partizan 10 октября 2018 | 19:22

«Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.
___________
Т.е. заранее известно, что суд его не накажет и мера пресечения в виде содержания под стражей к нему применена не будет?

mozhem_povtorit 10 октября 2018 | 19:29

Хочет с вернувшимся с допроса Мамаевым посовещаться.

chichanik 10 октября 2018 | 19:32

А, сто, в СИЗО местечка до завтра не найдётся?
Всё переполнено Навальными?

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