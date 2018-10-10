Фильм «Лето» Серебренникова, картины Германа-младшего и Бекмамбетова будут представлять РФ на кинофестивале в Лондоне
Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, а также картины Алексея Германа-младшего и Тимура Бекмамбетова будут представлять Россию на Лондонском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба Роскино. Ранее фильм Серебренникова был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Комментарии2
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galen 10 октября 2018 | 18:45
Что ,Серебрянников деньги украл ,или фильмы на них ставил ?
icf 10 октября 2018 | 19:05
Как же так? Ведь, как известно любому неполживому, Серебренников сидит именно за свои спектакли и фильмы, а не финансовые прегрешения! То есть государство и лично Путлер должны просто-таки ненавидеть его кино. А они почему-то посылают эти антинародные фильмы на кинофестивали. Либероиды, как же так получается то? Объясните уж мне, ватнику, сделайте милость.