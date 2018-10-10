В администрации президента поддержали идею перенести столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

В ближайшее время в столицу Приморья будет направлена специальная рабочая группа. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, который ранее выступил с этой идеей. По его мнению, во Владивостоке для этого есть вся необходимая инфраструктура. к саммиту АТЭС там были построены хорошие дороги и мосты. Кроме того, через Владивосток идут крупные морские пути, — сообщает «Интерфакс».