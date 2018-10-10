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18:31, 10 октября 2018

В администрации президента поддержали идею перенести столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

В ближайшее время в столицу Приморья будет направлена специальная рабочая группа. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, который ранее выступил с этой идеей. По его мнению, во Владивостоке для этого есть вся необходимая инфраструктура. к саммиту АТЭС там были построены хорошие дороги и мосты. Кроме того, через Владивосток идут крупные морские пути, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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nitsahon 10 октября 2018 | 18:34

а,может, сразу - в Харбин(или куда-нибудь там поблизости)? или в АП пока недооценивают китайское влияние на рос.Дальнем востоке?

danko1 10 октября 2018 | 18:46

nitsahon: Просто надо перед выборами рейтинг кремлевского кандидата повысить.
Если нельзя делами и даже обещаниями, в которые никто не верит, то хотя бы столицей региональной объявить.

protoukrop 10 октября 2018 | 19:19

danko1: Пусть идиоты к 2024 году свой рейтинг поднимут - перенесут столицу в Новосибирск.

sasass 10 октября 2018 | 18:37

Перенос столицы дорого - такие дела творятся в хорошие времена , а сегодня окаянные времена...

vova6_let 10 октября 2018 | 18:39

Лучше уж сразу-на Колыме.

kompricikos 10 октября 2018 | 18:58

Магадан лучше подходит ,город-порт ,опять же летом белые ночи ,как в Питере vova6_let:

kottigr1 10 октября 2018 | 19:02

vova6_let: В администрации президента поддержали идею перенести столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток
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Надо было её в Ялту переносить. Оттуда руководить гораздо лучше !.. Хотя и Майями то же подошло бы.

peresvet73 10 октября 2018 | 18:53

И такие решения принимаются ради какой-то локальной победы на губернаторских выборах. Мелкотравчатая кремлёвская гопота!

omichka 10 октября 2018 | 18:57

Владивосток-2020?

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