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18:30, 10 октября 2018

Футболист Александр Кокорин не явился на допрос в московскую полицию до 18-ти часов

Начинается процедура объявления его в федеральный розыск, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Где сейчас находится Кокорин, неизвестно.

Павел Мамаев, который вместе с Кокориным участвовал в драках, сейчас находится на допросе у следователя. В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.

Комментарии

30

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djuga 10 октября 2018 | 18:32

Запил от расстройства?

ft18 10 октября 2018 | 18:37

djuga: Нырнул под корягу!

danko1 10 октября 2018 | 18:48

ft18: И бросил друга одного отдуваться за двоих.
Только в пьянке друзья и в мордобое.

gordy 10 октября 2018 | 18:58

Он стоит на подножке заправленного самолёта, ждёт, что сделают с Мамаевым: закроют или под подписку? Закроют - бежать, оставят - приползёт с извинениями?

djuga 10 октября 2018 | 19:11

danko1: И бросил друга одного отдуваться за двоих.
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Я думаю, дело в адвокатах. У Кокорина, кажется, Добровинский - адвокат-телешоумен в прошлом. И возможны два варианта - либо он не сумел уговорить своего подопечного, либо сам решил сделать ход конём и пока выждать: устроят Кокорину больничный - сердце, мол, прихватило (или травму получил в той самой драке). И будут действовать по итогам допроса Мамаева - закроют того в СИЗО или нет.
Бежать Кокорину и скрываться негде - слишком известная фигура.

sbk 10 октября 2018 | 18:47

djuga: Шампанское.

djuga 10 октября 2018 | 18:56

sbk: Шампанское
================================================================

Думаю, что грандиозный кутёж уровня "шампанской вечеринки" в Монако, стоимостью в 250 тыс евро была последней в его жизни. Теперь будет рассказывать о ней сокамерникам.
Да и бог с ним! Мне его не жалко - про.рать такую карьеру, такой шанс - это надо быть очень неумным человеком без царя в голове. Значит, придурок! А дураков жизнь иногда учит очень сурово.
Мне его близких жалко - мать, отца, дите, любимую женщину, если таковая есть - ведь у них были мечты, планы, радостные ожидания... А теперь всё псу под хвост!
Приличных слов в его адрес у меня нет.

johio 10 октября 2018 | 18:58

djuga: смелый чувак

savbensmb 10 октября 2018 | 18:33

Ну глянул, красной дорожки нет...

sandro_007 10 октября 2018 | 18:34

savbensmb:
Зато белой в избытке. До чего докатился.

kottigr1 10 октября 2018 | 18:38

savbensmb: Наверное ушел за "Терек".. А оттуда выдачи нет !

sbk 10 октября 2018 | 18:49

kottigr1: Если туда ушел, то не найти.

ft18 10 октября 2018 | 18:35

Парикмахер стрижет ПОЛИЦЕЙСКОГО.
— Ну как дела в МВД? Что там с Мамаевым, Кокориным?
— Да, ничего, нормально...
Через пару минут
— Ну как у вас в МВД дела? Что там Мамаев, Кокорин?
— Да нормально, спасибо...
Ещё через пару минут
— Ну чего там, в МВД как? Как Мамаев, Кокорин?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.

;))) ;))) ;)))

savin45 10 октября 2018 | 19:10

ft18: Спасибо, ржака

bazilgu 10 октября 2018 | 18:37

Полный дебил. Футболист.

belovnikita 10 октября 2018 | 18:59

bazilgu: откуда у футболиста ум? Оно в школе не училось - мячик пинало вместо уроков, потом тоже только числилось это дерьмо типа "учится" в институте физкультурки

(комментарий скрыт)

anjazy 10 октября 2018 | 18:45

Офигевший? На нары борзого!

mosser 10 октября 2018 | 18:45

Показуха, как с васильевой!

danko1 10 октября 2018 | 18:50

mosser: У меня не одной такое впечатление, что сейчас специально такой шум подняли, чтобы он через неделю всех достал и надоел, а потом по-тихому дело и замнут?

zapadnay 10 октября 2018 | 19:05

danko1:
К тому же Зорькин там чего-то проявляет, инициативы выдвигает и как-то все тихо-тихо на фоне шума «мамаево кокорище»

minerr 10 октября 2018 | 19:07

danko1: А почему ты подобное не пишешь в нескочнаемых новостя на Эхе про Мишкина, его бабушку и Чапыгу? Здесь каждая вторая новость именно о них.

j_partizan 10 октября 2018 | 18:46

Так им дали возможность скрыться. Правда, один воспользовался возможностью, а другой нет, но это уже другой вопрос.

rampa 10 октября 2018 | 18:47

завтра часов в 5-6 утра послать омоновцев, чтобы они болгаркой дверь выпилили в квартире и привели его на допрос, раз он по-нормальному не понимает. А почему нет? К Мальцеву, например, пришли же так, а он только языком болтал. А этот футболист реально двух человек покалечил. Его надо было после первого случая, когда он водителя изувечил, закрывать, а не ждать, когда он еще депутата покалечит

mosser 10 октября 2018 | 18:51

rampa: водилу жалко, а чинушу нет!

rampa 10 октября 2018 | 19:05

mosser: не важно в данном случае водитель или чиновник. Этот футболист социально опасен. Где гарантии, что он в данный момент опять не сидит не пьет в очередном клубе, а после не выйдет со своими собутыльниками и еще кого-то не изувечит?

bezverie 10 октября 2018 | 18:49

кокорин - пасуй, ПАСУЙ падла!!! ах ты, тьфу, одноногий, опять удар стулом в свои ворота....

(комментарий скрыт)

belovnikita 10 октября 2018 | 19:01

И лучше эту агрессивную ногомячиную тварь пристрелить при задержании - так уже точно не отмажут!

savin45 10 октября 2018 | 19:07

Вы не понимаете! Какорин и,матьего, не помню кто - это Петров и Баширов - сукаотравители солсберецкие. Теперь в Москве ураганят... Кстати по фото - нетрадиционно фотографируются...

x_signal 10 октября 2018 | 19:09

"«Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил."

Перестанет продавать футболки с его портретом.

zig66 10 октября 2018 | 19:19

Сечин три раза не приходил. Так что у Кокорина есть еще две попытки отсидеться и посмотреть со стороны.

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