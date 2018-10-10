Футболист Александр Кокорин не явился на допрос в московскую полицию до 18-ти часов
Начинается процедура объявления его в федеральный розыск, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Где сейчас находится Кокорин, неизвестно.
Павел Мамаев, который вместе с Кокориным участвовал в драках, сейчас находится на допросе у следователя. В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил.
Комментарии30
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djuga 10 октября 2018 | 18:32
Запил от расстройства?
ft18 10 октября 2018 | 18:37
djuga: Нырнул под корягу!
danko1 10 октября 2018 | 18:48
ft18: И бросил друга одного отдуваться за двоих.
Только в пьянке друзья и в мордобое.
gordy 10 октября 2018 | 18:58
Он стоит на подножке заправленного самолёта, ждёт, что сделают с Мамаевым: закроют или под подписку? Закроют - бежать, оставят - приползёт с извинениями?
djuga 10 октября 2018 | 19:11
danko1: И бросил друга одного отдуваться за двоих.
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Я думаю, дело в адвокатах. У Кокорина, кажется, Добровинский - адвокат-телешоумен в прошлом. И возможны два варианта - либо он не сумел уговорить своего подопечного, либо сам решил сделать ход конём и пока выждать: устроят Кокорину больничный - сердце, мол, прихватило (или травму получил в той самой драке). И будут действовать по итогам допроса Мамаева - закроют того в СИЗО или нет.
Бежать Кокорину и скрываться негде - слишком известная фигура.
sbk 10 октября 2018 | 18:47
djuga: Шампанское.
djuga 10 октября 2018 | 18:56
sbk: Шампанское
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Думаю, что грандиозный кутёж уровня "шампанской вечеринки" в Монако, стоимостью в 250 тыс евро была последней в его жизни. Теперь будет рассказывать о ней сокамерникам.
Да и бог с ним! Мне его не жалко - про.рать такую карьеру, такой шанс - это надо быть очень неумным человеком без царя в голове. Значит, придурок! А дураков жизнь иногда учит очень сурово.
Мне его близких жалко - мать, отца, дите, любимую женщину, если таковая есть - ведь у них были мечты, планы, радостные ожидания... А теперь всё псу под хвост!
Приличных слов в его адрес у меня нет.
johio 10 октября 2018 | 18:58
djuga: смелый чувак
savbensmb 10 октября 2018 | 18:33
Ну глянул, красной дорожки нет...
sandro_007 10 октября 2018 | 18:34
savbensmb:
Зато белой в избытке. До чего докатился.
kottigr1 10 октября 2018 | 18:38
savbensmb: Наверное ушел за "Терек".. А оттуда выдачи нет !
sbk 10 октября 2018 | 18:49
kottigr1: Если туда ушел, то не найти.
ft18 10 октября 2018 | 18:35
Парикмахер стрижет ПОЛИЦЕЙСКОГО.
— Ну как дела в МВД? Что там с Мамаевым, Кокориным?
— Да, ничего, нормально...
Через пару минут
— Ну как у вас в МВД дела? Что там Мамаев, Кокорин?
— Да нормально, спасибо...
Ещё через пару минут
— Ну чего там, в МВД как? Как Мамаев, Кокорин?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.
;))) ;))) ;)))
savin45 10 октября 2018 | 19:10
ft18: Спасибо, ржака
bazilgu 10 октября 2018 | 18:37
Полный дебил. Футболист.
belovnikita 10 октября 2018 | 18:59
bazilgu: откуда у футболиста ум? Оно в школе не училось - мячик пинало вместо уроков, потом тоже только числилось это дерьмо типа "учится" в институте физкультурки
anjazy 10 октября 2018 | 18:45
Офигевший? На нары борзого!
mosser 10 октября 2018 | 18:45
Показуха, как с васильевой!
danko1 10 октября 2018 | 18:50
mosser: У меня не одной такое впечатление, что сейчас специально такой шум подняли, чтобы он через неделю всех достал и надоел, а потом по-тихому дело и замнут?
zapadnay 10 октября 2018 | 19:05
danko1:
К тому же Зорькин там чего-то проявляет, инициативы выдвигает и как-то все тихо-тихо на фоне шума «мамаево кокорище»
minerr 10 октября 2018 | 19:07
danko1: А почему ты подобное не пишешь в нескочнаемых новостя на Эхе про Мишкина, его бабушку и Чапыгу? Здесь каждая вторая новость именно о них.
j_partizan 10 октября 2018 | 18:46
Так им дали возможность скрыться. Правда, один воспользовался возможностью, а другой нет, но это уже другой вопрос.
rampa 10 октября 2018 | 18:47
завтра часов в 5-6 утра послать омоновцев, чтобы они болгаркой дверь выпилили в квартире и привели его на допрос, раз он по-нормальному не понимает. А почему нет? К Мальцеву, например, пришли же так, а он только языком болтал. А этот футболист реально двух человек покалечил. Его надо было после первого случая, когда он водителя изувечил, закрывать, а не ждать, когда он еще депутата покалечит
mosser 10 октября 2018 | 18:51
rampa: водилу жалко, а чинушу нет!
rampa 10 октября 2018 | 19:05
mosser: не важно в данном случае водитель или чиновник. Этот футболист социально опасен. Где гарантии, что он в данный момент опять не сидит не пьет в очередном клубе, а после не выйдет со своими собутыльниками и еще кого-то не изувечит?
bezverie 10 октября 2018 | 18:49
кокорин - пасуй, ПАСУЙ падла!!! ах ты, тьфу, одноногий, опять удар стулом в свои ворота....
belovnikita 10 октября 2018 | 19:01
И лучше эту агрессивную ногомячиную тварь пристрелить при задержании - так уже точно не отмажут!
savin45 10 октября 2018 | 19:07
Вы не понимаете! Какорин и,матьего, не помню кто - это Петров и Баширов - сукаотравители солсберецкие. Теперь в Москве ураганят... Кстати по фото - нетрадиционно фотографируются...
x_signal 10 октября 2018 | 19:09
"«Зенит», где играет Кокорин пообещал наказать футболиста, но как именно, пока не уточнил."
Перестанет продавать футболки с его портретом.
zig66 10 октября 2018 | 19:19
Сечин три раза не приходил. Так что у Кокорина есть еще две попытки отсидеться и посмотреть со стороны.