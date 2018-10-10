Городской совет канадского Калгари утвердил дату проведения референдума по вопросу о проведении зимней Олимпиады-2026

Городской совет канадского Калгари утвердил дату проведения референдума по вопросу о проведении в городе зимних олимпийских Игр 2026 года.

Глава совета по продвижению заявки Скотт Хатчинсон заявил, что его команда постарается убедить жителей Калгари в том, что все делается правильно. Референдум назначен на 13 ноября, после чего и станет известно, выйдет ли Калгари из предвыборной гонки. Накануне на сессии МОК в Буэнос-Айресе были в качестве кандидатов были утверждены три заявки. Помимо Калгари, это шведский Стокгольм и итальянский дуэт Милан, Кортина д’Ампеццо. Турецкий Эрзрум одобрения не получил, хотя здесь проводили крупные международные старты, в том числе Зимняя Универсиада в 2011 году. У других кандидатов послужной список куда богаче. Все они были олимпийскими столицами, правда Стокгольм принимал Игры больше ста лет назад, в 2012 году и это была летняя Олимпиада.

В Кортина д’Ампеццо в 1956 впервые приехали советские спортсмены, мастера зимних видов. Ну а в Калгари Олимпиада прошла относительно недавно – 30 лет назад, в 1988. В Стокгольме решили сэкономить на строительстве дорогостоящей санно-бебслейной трассы. Если город выиграет право принять Олимпиаду – соревнования саночников, бобслеистов и скелетонистов пройдут в другой стране, Латвии, где в Сигулде такое спортивное сооружение имеется. Впрочем, МОК это вряд ли смущает. Президент Томас Бах считает, что нужно проявить гибкость и избежать затрат на строительство сооружений, которые не оставят никакого наследия.

Выборы столицы Зимних Олимпийских Игры 2026 года пройдут в 2019 году на сессии МОК в Лозанне.