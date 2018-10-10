Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента

Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента, — предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Майские указы Путина – это перечень целей и задач в сфере экономики и социальной политике до 2024-го года, который включает в себя, в частности, вхождение России в пятерку крупнейших мировых экономик, рост реальных доходов населения и повышение доступности ипотеки. Затраты на реализацию этой программы премьер-министр Медведев оценил примерно в 25 триллионов рублей.