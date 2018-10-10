Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента
Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента, — предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Майские указы Путина – это перечень целей и задач в сфере экономики и социальной политике до 2024-го года, который включает в себя, в частности, вхождение России в пятерку крупнейших мировых экономик, рост реальных доходов населения и повышение доступности ипотеки. Затраты на реализацию этой программы премьер-министр Медведев оценил примерно в 25 триллионов рублей.
Комментарии7
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rampa 10 октября 2018 | 18:37
без санкций прошлые указы не выполнили. Теперь санкции, которых мы так добивались, мешают
djuga 10 октября 2018 | 19:03
rampa: без санкций прошлые указы не выполнили.
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Читаешь такие заявления и думаешь - для кого это Кудрин сказал? Для населения страны? Так с земли всё видать куда отчетливее, чем с заоблачных высей. Я вот всё присматриваюсь и никак не вижу вокруг себя знакомых, работающих хоть на одном из обещанных Путиным 25-миллионных высокотехнологичных рабочих мест. А вот потерявших работу уже на пальцах не посчитаешь...
ura_123 10 октября 2018 | 18:39
А что мешало выполнению майских указов пустобрёха от 2012 года,какие санкции?
sv72 10 октября 2018 | 18:39
Гомерический хохот. А еще виноваты погода, челябинский астероид и бендеровцы...
novyyrusic 10 октября 2018 | 19:01
sv72: Все-таки бендеровцы это жители г. Бендеры. Он в Молдавии находится. Они ни в чем не виноваты.
А вот челябинский астероид здорово нагадил, конечно.
Но я не пойму Кудрина. Он противоречит Путину.
Путин давно сказал, что санкции России на пользу
А тут вот те нате
zig66 10 октября 2018 | 18:56
Так они же раньше говорили, что санкции нам только на пользу!
rampa 10 октября 2018 | 19:11
zig66: так санкции нужны были, чтобы мы, наконец-то импортозамещением занялись. А теперь мы, по-видимому, импортозаместились, у нас промышленность развилась и экономика в рост пошла, пусть они теперь санкции снимают )))