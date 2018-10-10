Россия, по некоторым данными, перебрасывает в Ливию подразделения спецназа Главного управления Минобороны

Как пишут издания The Times и The Independent со ссылкой на данные британской разведки, Москва создает в Ливии военные базы и уже поставляет оружие ополченцам из Ливийской национальной армии.

Ливия, видимо, становится следующим арабским государством, на территории которого действуют российские военные. Группа журналистов-расследователей Bellingcat утверждает, что в распоряжении британской разведки есть сведения о поставках силам в Ливии ракетных комплексов С-300 — с целью дестабилизировать Европу через захват ключевых маршрутов, по которым в Старый свет въезжают мигранты из Африки. Для этого вот уже несколько лет воюющую Ливию в руководстве России хотят превратить в «новую Сирию». Об этом премьер-министру Терезе Мэй уже сообщили представители спецслужб Соединенного королевства. Москва делает ставку на одного из ливийских лидеров — маршала Халифа Хафтара. Кремль видит в нем претендента на главенство среди местных ополченцев.

Хафтар и верные ему силы контролируют восточную часть Ливии. В советские годы он учился академии имени Фрунзе, говорит на русском языке и участвовал в революции, приведшей к власти Муаммара Каддафи. Потом рассорился с диктатором на 20 лет переехал в США, получил гражданство. В последние несколько лет военачальник неоднократно бывал в Москве, где с ним встречались главы российского МИД, Минобороны и секретарь Совета Безопасности. За поставки оружия на сумму в 2 миллиарда долларов Хавтар предоставил России на 2 военные базы — в городах Тобрук и Бенгази. Обе базы в настоящее время прикрывают наемники ЧВК Вагнера. Создание их, кстати, Хавтар обсуждал с Шойгу во время памятного похода авианосца «Адмирал Кузнецов». Москва, в свою очередь, без какой-либо огласки предоставляет крылатые ракеты «Калибр» и зенитно-ракетные системы.

Гражданская война в Ливии продолжается более 7 лет. Сейчас в стране царит двоевластие — на востоке, в Тобруке, заседает парламент, а в Триполи правит сформированное при поддержке ООН правительство национального согласия.