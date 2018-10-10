Россия, по некоторым данными, перебрасывает в Ливию подразделения спецназа Главного управления Минобороны
Как пишут издания The Times и The Independent со ссылкой на данные британской разведки, Москва создает в Ливии военные базы и уже поставляет оружие ополченцам из Ливийской национальной армии.
Ливия, видимо, становится следующим арабским государством, на территории которого действуют российские военные. Группа журналистов-расследователей Bellingcat утверждает, что в распоряжении британской разведки есть сведения о поставках силам в Ливии ракетных комплексов С-300 — с целью дестабилизировать Европу через захват ключевых маршрутов, по которым в Старый свет въезжают мигранты из Африки. Для этого вот уже несколько лет воюющую Ливию в руководстве России хотят превратить в «новую Сирию». Об этом премьер-министру Терезе Мэй уже сообщили представители спецслужб Соединенного королевства. Москва делает ставку на одного из ливийских лидеров — маршала Халифа Хафтара. Кремль видит в нем претендента на главенство среди местных ополченцев.
Хафтар и верные ему силы контролируют восточную часть Ливии. В советские годы он учился академии имени Фрунзе, говорит на русском языке и участвовал в революции, приведшей к власти Муаммара Каддафи. Потом рассорился с диктатором на 20 лет переехал в США, получил гражданство. В последние несколько лет военачальник неоднократно бывал в Москве, где с ним встречались главы российского МИД, Минобороны и секретарь Совета Безопасности. За поставки оружия на сумму в 2 миллиарда долларов Хавтар предоставил России на 2 военные базы — в городах Тобрук и Бенгази. Обе базы в настоящее время прикрывают наемники ЧВК Вагнера. Создание их, кстати, Хавтар обсуждал с Шойгу во время памятного похода авианосца «Адмирал Кузнецов». Москва, в свою очередь, без какой-либо огласки предоставляет крылатые ракеты «Калибр» и зенитно-ракетные системы.
Гражданская война в Ливии продолжается более 7 лет. Сейчас в стране царит двоевластие — на востоке, в Тобруке, заседает парламент, а в Триполи правит сформированное при поддержке ООН правительство национального согласия.
Комментарии8
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sarov 10 октября 2018 | 18:30
Класс, танцы на граблях! "...Мы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуем..." Это, мля, внешняя политика!!!
tag188 10 октября 2018 | 18:31
"Великому" геополитику показалось мало сирийского болота, и для надежности он решил увязнуть еще и в ливийском?
nikvol 10 октября 2018 | 18:36
Гражданская война в Ливии продолжается более 7 лет
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Как же это, как же так? (С) Свергли диктатора, помогли демократической оппозиции, а 7 лет война...
с целью дестабилизировать Европу через захват ключевых маршрутов, по которым в Старый свет въезжают мигранты из Африки
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А не надо было санкции против России вводить. Решили, что ей ответить нечем?
rampa 10 октября 2018 | 19:01
nikvol: правильно. Гусей с яблоками ихних подавили, разорили ихнюю экономику. Теперь поднимем пенсионный возраст до 70 лет (чтоб уж гарантированно никто до пенсии не дожил), но поможем нашему очередному брату
ura_123 10 октября 2018 | 19:22
nikvol: И чем же именно ответит рассеюшка,нехваткой лекарств в Саратове или опять грохнет по Воронежу?
democ 10 октября 2018 | 18:55
А всё таки тревожные чемоданы и котомки электорату надо готовить... Да и погребок потихоньку затаривать солью и мылом...
shakhtar 10 октября 2018 | 18:58
Состав подразделения: _ Петров ,Баширов ,Чепига , Мишкин ..... в общем пидоры
midnightblues 10 октября 2018 | 19:21
Давайте давайте
А то сокращение населения не так идет как хотелось
Крематории бы перебросить тоже