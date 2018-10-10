Власти Турции пришли к выводу, что известный саудовский журналист, пропавший в начале месяца, был убит или похищен

Власти Турции пришли к выводу, что известный саудовский журналист, пропавший в начале месяца после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, был убит или похищен, — сообщают турецкие и американские СМИ.

Газета Нью-Йорк таймс, ссылаясь на источники в правительстве Турции, утверждает, что последовательный критик высших властных чинов Королевства Саудовской Аравии Джамал Хашогги был, скорее всего, убит на территории консульства этой страны, а тело его было расчленено хирургической пилой и вывезено за пределы представительства Эр-Рияда в Стамбуле. Как пишет издание, данное решение было принято Королевством, цитата, «на самом высоком уровне». Вашингтон пост, цитируя людей близких к расследованию, сообщила накануне, что незадолго до пропажи журналиста, приехавшего в консульство своей страны для получения необходимых ему документов, в Турцию из Саудовской Аравии прибыла группа из 15 человек, которые ждали, когда он окажется на территории представительства. По данным Фокс ньюз, среди них был специалист по аутопсии, который мог оказать содействие при вскрытии и утилизации тела. Позже, в тот же день группа улетела из Стамбула рейсами в Каир и Дубаи. Хашогги был вынужден покинуть родину в прошлом году после прихода к власти наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который, как отмечает Нью-Йорк таймс, слишком болезненно относился к критике журналиста в адрес властей, с которой тот выступал на страницах влиятельной газеты Вашингтон пост и ряда арабских изданий.

В частности, 59-летний колумнист критиковал Эр-Рияд за войну в Йемене, за дипломатические разногласия с Канадой, а также за массовые аресты правозащитников. Телеканал Фокс ньюз, не называя свои источники, сообщает, что разведслужбы США получили запись переговоров высокопоставленных чиновников правительства Саудовской Аравии, из которой стало ясно, что Эр-Рияд разрабатывал план захвата журналиста, находившегося последнее время в Турции. Вашингтон пост отмечает, что пока точно не известно, планировало ли правительство Королевства арестовать или убить Джамала Хашогги. Госдеп США отказался высказываться по ситуации вокруг его исчезновения, подчеркнув, что не комментирует вопросы, связанные с деятельностью разведслужб. Власти Саудовской Аравии утверждают, что пропавший Джамал Хашогги покинул консульство через другой выход, и предложили властям Турции обследовать здание диппредставительства.

Невеста саудовского журналиста, ожидавшая его весь день у ворот консульства, опубликовала открытое письмо Дональду Трампу и его супруге с просьбой помочь разобраться в этом деле.