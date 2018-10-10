Власти Дагестана решили поощрять смартфонами за доносы об экстремистских постах в социальных сетях
Агитационный видеоролик появился на сайте горячей линии министерства Минкомсвязи.
Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб уже поступило на горячую линию – не уточняется.
Комментарии2
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kryimzdick 10 октября 2018 | 18:26
Правильно я щитаю. Хватит сидеть на диване да лайкать картинки, пора действовать. Если бы украинцы сидели по домам, до сих пор Януковощ командовал бы и сливал интересы народа Путену.
us101 10 октября 2018 | 19:20
Я так понимаю что любой пост в этом разделе будет экстримистским? ОК, тогда по половине смартфонов высылайте мне.